iPhone 15 Pro / Pro Max全球售價比較香港排第幾 最平貴差萬5蚊｜Apple蘋果正式公佈iPhone 15 Pro / Pro Max，而每逢iPhone新系列推出，全球各國家地區的iPhone售價差距亦是用家留意的地方之一，因為不同地區的iPhone售價差距可以相當大甚至能超過1倍！以下整理iPhone 15 Pro / Pro Max各型號最平及最貴地區一覽。



iPhone 15 Pro / Pro Max全球售價比較 香港第3平

據外國網站「nukeni」統計世界各地區Apple官網而成的數據，集合了iPhone 15 Pro / Pro Max各版本不同地區的售價比較，其中以美國的價錢為最平，日本次之，之後便到中國和香港，可見香港仍然是平買的iPhone的基地。

以iPhone 15 Pro Max 256GB為例，美國的售價為1199美元（約9352港元），而香港則為10199港元，香港貴了約850港元左右。由於匯率會隨時變動，因此折合價錢和排名可能會隨時間有少許變動，但大致上不會差距太遠。

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香港買iPhone 15 Pro是全球第3平

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較貴的地區則普遍集中在北歐如挪威、瑞典等，但也有不少並不算特別富裕的美洲 / 亞洲國家iPhone售價貴絕全球，如墨西哥、巴西等都是全球頭十貴。至於全球最貴的地區則為土耳其，各型號的iPhone 15 Pro / Pro Max都比便宜地區的售價貴出1倍以上，若以最貴的iPhone 15 Pro Max 1TB比較，美國的售價為1599美元（約12472港元），土耳其的售價則為92999土耳其里拉（約27020港元），相差接近15000港元，在土耳其買1部iPhone夠在美國或香港買兩部還有找。

iPhone 15 Pro 128GB 各地區售價

iPhone 15 Pro 128GB香港價格為8599港元，售價和iPhone 14 Pro相同。美國則以999美金（約7819港元）依舊成為全球最平的地區，其次第二平是日本售159800日元（約8487港元），而土耳其則以30999里拉（約13347港元）的價格摘得全球最貴。按圖放大最平/最貴的10個地區價格：

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iPhone 15 Pro 256GB 各地區售價

iPhone 15 Pro 256GB香港價格為9399港元，美國以1099美金（約8601港元）依舊為全球最平的地區，其次是日本售174800日元（約9283港元）；而全球最貴則是土耳其的68999里拉（約20061港元）。按圖放大最平/最貴的10個地區價格：

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iPhone 15 Pro 512GB 各地區售價

iPhone 15 Pro 512GB香港價格為11099港元，美國以1299美金（約10167港元）依舊為全球最平的地區，其次是日本售204800日元（約10877港元）；而全球最貴則是土耳其的76999里拉（約22387港元）。按圖放大最平/最貴的10個地區價格：

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iPhone 15 Pro Max 256GB 各地區售價

iPhone 15 Pro 512GB香港價格為10199港元，美國以1199美金（約9384港元）依舊為全球最平的地區，其次是日本售189800日元（約10080港元）；而全球最貴則是土耳其的76999里拉（約22387港元）。按圖放大最平/最貴的10個地區價格：

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iPhone 15 Pro Max 512GB 各地區售價

iPhone 15 Pro 512GB香港價格為11899港元，美國以1399美金（約10949港元）依舊為全球最平的地區，其次是日本售219800日元（約11673港元）；而全球最貴則是土耳其的84999里拉（約24713港元）。按圖放大最平/最貴的10個地區價格：

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iPhone 15 Pro Max 1TB 各地區售價

iPhone 15 Pro 512GB香港價格為13599港元，美國以1599美金（約12515港元）依舊為全球最平的地區，其次是日本售249800日元（約13267港元）；而全球最貴則是土耳其的92999里拉（約24039港元）。按圖放大最平/最貴的10個地區價格：

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和上代比香港無加價 土耳其加幅達6成

和上代iPhone 14 Pro比較，加拿大、日本等9個地區的iPhone 15 Pro 128GB都比上代漲價，加幅為3~7%不等（以各國/地區當地貨幣計算），最誇張的是土耳機，漲價足足62.5%，貴了一半有多；而香港地區則是沒有加價維持在8599港元。不過有加的時候也有接近20個國家的iPhone 15 Pro是比上代減價，如西班牙、德國、法國等等都有約7%的減幅。