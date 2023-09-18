AirPods Pro 2（2023）開箱評測｜新版AirPods Pro 2於早前的Apple Event正式公布，今令2023年是以去年的版本稍為升級，除了由Lightning更換至USB Type C插口，不單更加方便用家充電，而且更可利用新iPhone 15／15 Pro手機，為AirPods Pro 2充電。不過除了更方便充電外，其實新AirPods Pro 2（2023）還有一些新功能加入。記者立刻開箱實測。



基本上新版AirPods Pro 2（2023）與去年版本同樣使用高性能的Apple Silicon晶片「H2」，無論音質及降噪效能與去年版本同樣非常出色。新版本AirPods Pro 2（2023）換上了USB Type C充電插口，不過充電速度並沒有太大提升，感覺與之前Lightning充電速度差不多，不過可以利用USB C充電，就已經方便不少。另外，耳機殼同之前一樣亦對應無線充電，直接吸在MagSafe充電板上，很快便可以為耳機充滿電。

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新AirPods Pro 2（2023），音質及降噪效能與去年推出的版本相若。（林勇 攝）

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那新版AirPods Air 2有什麼新功能追加？首先，無論耳機或充電殼由IPX4防水效能，升級至IP54防水防塵效能，令用家就算行山、旅行不止可以防汗、防水，更可以防止沙塵入機而弄壞耳機。

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另外，AirPods Pro 2對應iOS 17的新功能，加入「適應性降噪」、「個人化音量」、「對話感知」以及「降低高音量」功能，這些新功能於新版AirPods Pro 2增加外，就連去年版本的AirPods Pro 2都可以透過更新使用。適應性降噪功能可以自動因應環境而自動調節降噪或通透模式的效果；而「個人化音量」則會因應播放的音樂清單時，不會因為某一些歌曲突然大聲或細聲，系統因應環境而自動調節音量；「對話感知」就是當用家與其他人對話時，便會自動加強對方說話的聲音，同時減低背景噪音；「解低高音量」則可自動減低身處環境的高音量，效果都頗為顯著。這些新功能可令AirPods Pro 2（2023）或去年版本的實用性大大提高，值得大家升級。

新版AirPods Pro 2的音質及解噪效果都相當不錯。（林勇 攝）

另外，新AirPods Pro 2將會與來年推出的Vision Pro成最佳拍檔，因為將會對應Vision Pro播放20bit 48kHz超低延遲率的無損音樂，不過因為Vision Pro仍未正式推出，究竟效果會如何？就非常值得令果迷期待。