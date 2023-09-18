iPhone 15 上台出機優惠｜Apple 年度旗艦機 iPhone 15 系列在上星期正式開訂，其中 Pro 型號在半小時間已被訂購一空，初期必然炒起、一機難求，不過各位用戶想盡早買到自己的心頭好，亦未必要同人爭崩頭的。

事關一眾電訊商見 iPhone 15 系列甚為吸引，今年就推出五花八門的減價優惠，又大送不同贈品搶客，如果手上正好有續約／上台的打算，隨時比單買淨機更有著數！



以下《香港01》科技玩物記者就為大家整理了目前最主要的電訊商方案供各位準 iPhone 用戶參考，文末更加入了全部電訊商全期合約期內的支出表供詳細比較。

SmarTone － 上台出機即時 88 折

SmarTone 今年度在 iPhone 15 出機前已經宣傳在 SmarTone 上台出機，只要選擇＄318 或以上月費就可以全型號機價以及 Apple 專用配件都可以享有88折優惠（另有＄238 的較平價 Plan，但機價優惠就只有 91 折），換言之選擇越貴的型號就越有著數，假設用家上台後購買的是 iPhone 15 Pro Max 1TB 版本，在機價方面就可以即減＄1632。

在機價減免之外，今次 SmarTone 的 iPhone 上台出機方案還有加送 12 個月「爆芒換新」服務，以及每月 2GB內地及澳門數據 + 內地電話號碼。

和記電訊－「一換一」Trade-In、再減最少＄1000

和記電訊旗下，今年除了原有的 3HK 以外，還推出了更高階的品牌 SUPREME，在 Plan 價不同之外，主要的玩法都一樣，賣點在於讓用戶「一換一」，將舊 iPhone Trade-In 的同時可以在 Trade-In 的價值以外額外再減＄1000（SUPREME 的減免額則為＄1100）。

值得留意的，是在 SUPREME 上台，雖然月費價格較高，但提供的數據用量亦更多，而且額外加送 2 年的英皇戲院 VIP 會藉。

HKT － 送光纖入屋寬頻

HKT 旗下同樣有歷史悠久的雙品牌 csl 及 1O1O，今年度他們推出了 24 個月及36 個月的合約期，簽得越長，機價就減得越多，最多可以減免＄1800。

在額外的加贈優惠方面，除了 HKT 近年新加入的 Inno3C 配件贈品以外，今代 iPhone 15 系列的月費方案就加送 1000M 光纖入屋家居寬頻，如果是舊有的寬頻客戶，就會獲升級為 2500M。

SUN Mobile － 最平價 5G Plan、保證首日出機

在約莫大半個月的預訂期後，目前絕大多數的電訊商都已經不再保證有「首日出機」，有部份亦表明現在上台的顧客會是第二輪取機；不過向來以較低廉月費見稱的 SUN Mobile，最近就加推 5G 服務，當然就要趁 iPhone 15 系列上市搶客。

今次在 SUN Mobile 上台出機，全系列的 iPhone 15 系列只要滿足條件都可以獲得「首日出機」的保證，如果是 iPhone 15、15 Plus 的話，只需要選擇＄78 或以上的月費 Plan 再全額付款即可；想要首日得到更搶手的 iPhone 15 Pro、Pro Max，就要選擇最貴價的＄178 月費 5G Plan，據聞名額有限，先到先得。

中國移動 － 有特別方案直減＄3000

同樣主打性價比的中國移動香港，今次在 iPhone 15 系列的上台方案安排上就頗為進取，除了固有的月費上台方案，又加推出了更平價的「5G 手機券」方案，用戶只需要一筆過付款＄5980，即可以得到 24 個月的 100GB 5G 服務，同時購買 iPhone 15 系列手機更可以直減＄3000。

以全期純月費支出而言，中國移動這個方案堪稱無敵，但如果有舊 iPhone 在手，就可以連同 Trade-In 價值一併考慮。

各電訊商全期月費+機價支出一覽