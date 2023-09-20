iPhone 15 系列炒價｜Apple 新旗艦機 iPhone 15 系列即將在 9 月 22 日正式發售，此日可以取機的，基本上都是上星期已經訂機的用戶，除了新機是否好用，市場還有不少人是將 iPhone 15 當成另一「投機產品」－ 好用與否都是其次，炒不炒得起才是重點。



隨 iPhone 15 開賣時間迫近，不同地方都已經有相關的回收價格參考，今日我們就從不同的資料來源著手，讓大家可以預先窺探一下 iPhone 15 系列的炒賣氣氛如何。

先達場內唱好：Pro Max 水位高開達＄2500

首先我們就再來到曾被譽為「全球最大iPhone交易市場」的旺角先達廣場，場內已經表明會有 iPhone 15 系列機種在 9 月 22 日起發售，而且不少場內人士都對 iPhone 15 系列的炒賣行情感到相當樂觀，但就只限當中的 Pro 型號，亦即 iPhone 15 Pro 以及 iPhone 15 Pro Max。

任職於萬通數碼的 Ricky，表示 iPhone 15 Pro Max 初期一定有賺（蔡浩騰 攝）

先達場內有從事 iPhone 回收、買賣生意的萬通數碼 Ricky 在受訪時就表明，基本版的 iPhone 15、15 Plus 基本不會有任何賺頭，目前眼見回收盤面已見跌破回收價；在問及 iPhone 15 系列何型號最「炒得」，Ricky 亦不嗇表明目前最看好 iPhone 15 Pro Max，基本上任何版本、任何顏色，只要有機在手已經可見近＄2500 的溢價收益。

iPhone 15 系列炒價清單流出

除了先達場內的正面意見，網上傳聞同樣將 iPhone 15 系列的炒價高唱入雲，早前就有據傳為 iPhone 15 系列的初盤回收價在網上流出。

據傳為 iPhone 15 系列的初盤回收價在網上流出（蔡浩騰 攝）

從流出的價格資料所見，基本上只要是 Pro 型號機種都會有錢賺，賺得最少的 iPhone 15 Pro 都有＄2000「水位」，更為搶手的 iPhone 15 Pro Max 就賺得更多，最細容量的 256GB 溢價已有＄2800，較大容量的 512GB、1TB 版本每部更可賺＄3500。

不過既然只是網上流傳，各位最好先抱持觀望態度，實價還是要到 9 月 22 日當日才知道。

iPhone 15 Pro 系列回收價流出參考

內媒反應反而冷淡？

香港方面對於 iPhone 15、尤其 Pro 型號的炒市相當樂觀，然而過去對 iPhone 承接力最大的中國內地市場，似乎又隱隱吹著另一股陰風。在過去一個星期，內地手機回收商開出的 iPhone 14 系列回收價逐漸上升，反映內地市場對於 iPhone 15 系列的需求或不如預期般強勁，在另一方面，更有內地傳媒爆出有黃牛開出的回收價明顯消極，即使是 iPhone 15 Pro Max 也只不過賺得數百元人民幣。

國內開始有傳媒唱淡 iPhone 回收市場（圖 微博）

不過值得留意的，是近兩星期國內傳媒都重點吹捧「國產之光」華為 Mate 60 系列，甚至大力推動 Mate 60 系列的炒風，如今 iPhone 15 系列在內地各渠道依然是被秒殺的熱賣商品，傳媒與回收商中吹出的「淡風」是否可信就要看 22 日的開盤才能揭盅了。