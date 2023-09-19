內地不法分子將手機改成偷拍神器　鏡頭藏這位置　熄屏也能拍攝

近日，央視新聞報道，市場上出現一種被不法分子宣傳為「偷拍神器」的改裝手機，這種手機的賣家聲稱，若想購買需要繞過平台私下聯繫。



據報道，不法分子將手機的前置攝像頭拆下，並改裝到手機頂部的耳機插孔位置，並給手機安裝了熄屏錄像App，從而在熄屏狀態下平放手機也能拍攝。賣家更聲稱「不是隱蔽不隱蔽的問題，而是你拿着它自然不自然的問題」。

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據央廣網報道，市面上的這些偷拍手機基本都是同一品牌、同一型號的某款二手手機，線上商戶稱「不是什麼手機都能改」，而原本售價通常幾百元的該機型在經過改裝之後，商家要價竟高達兩三千元。

本月初，山東省郯城縣人民法院審理一起生產偷拍器材案，本案中犯罪嫌疑人將手機前置攝像頭非法改裝到耳機插孔等位置，讓設備具備隱秘拍攝的功能。最終兩名涉案人員被判處有期徒刑並處罰金。

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