WhatsApp視像通話騙案｜電話騙案越來越猖狂，相信大家每日都收到幾次來歷不明的來電，一接聽就會自動斷線。近日，更出現 WhatsApp 來電，而且是視像通話，令很多人都無所適從。到底 WhatsApp 視像通話騙案的手法如何、又可以怎樣防備呢？專家分享建議做法。



連登網民以「詐騙電話已經玩到會打 Whatsapp Video Call」開 Post，指現時除了不知名來電外，更會在 WhatsApp 收到來自海外的視像通話，當然來電者都不是聯絡人名單內的通話者。亦有網民表示，同一個來電號碼，曾試過連續打來兩次，這是一般的詐騙／推銷電話中都比較少見。

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大部分的網民面對這類 WhatsApp 視像通話，處理方法都是直接 cut 線，不過有網民試過接聽，對方並不會發出聲音或顯示鏡頭，那這類詐騙視像通話有什魔危險呢？《香港01》向香港資訊科技商會榮譽會長-方保僑查詢有關詐騙手法時，方保僑推測不法之徒，藉視像通話取得用家的樣貌和聲音資料，再透過 AI 合成技術，利用用家的樣貌和聲音資料進行詐騙。

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其中最常見的是，假冒用家的身份去聯絡其親友，再騙取更多個人資料或金錢。另外，方保僑亦分享，不法之徒盜取樣貌和聲音資料後，可能會利用其他方法，盜取手機號碼、住址、身分證號碼等重要個人資料，再一次過擅自利用來借錢、進行非法活動等。

因此，最好的方法就是拒絕接聽任何來歷不明的來電。WhatsApp 亦有「將不明來電者設為靜音」的功能，開啟後如果來電者不在你的聯絡人名單，手機鈴聲就不會響起，只不過依然會有來電紀錄，讓用戶了解是誰人聯絡。這方法能避免不小心接聽來電，或減少被騷擾。

資料來源：LIHKG