日圓匯率又創新低，約5.2算，遊日的成本再下降，難怪部分人都留錢去日本旅遊。日圓低水，如果再格盡價去兌換，更是把整個遊日之旅的洗費折上折。以下教大家如何找出最抵的匯率、在日本免手續費提款。



海外提款免手續費

一般在海外提款時都需要支付手續費，因此很多人都會在香港先兌定外幣，避免在當地提款要付手續費。渣打銀行的渣打多貨幣萬事達卡扣賬卡，支援Mastercard、Cirrus及Jetco網絡，而且以11種指定貨幣在海外提款可免手續費，包括日圓、美元、人民幣。同時，Citibank Debit Card在海外以Mastercard、Cirrus及Jetco網絡，提取 Citibank Global Wallet 支援的貨幣時，同樣也是免手續費。

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日本免手續費海外提款流程👇👇

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使用渣打銀行的渣打多貨幣萬事達卡扣賬卡或Citibank Debit Card，就能直接在 App 內把港元兌換成日圓，再到日本 ATM 提款。以 Citibank Global Wallet 為例，在日本 ATM 提款時，會直接扣除帳戶內的日圓存款，無需手續費，亦不用擔心帶太多現金在身上。而且可以隨時在 App 內，按當時的匯率再兌日圓，靈活性比帶現金高很多。

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香港銀行卡適用的日本ATM

在日本並不是所有 ATM 都能讓香港發行的銀行卡提款（另留意記得開通銀行卡的海外提款設定），最方便就是找 Seven Bank，基本上大部分 7-11 內都有提款機，而且能支援 VISA、萬事達卡、銀聯、JBC等，手續費和匯率比日本的找換店和自動外貨両替機便宜。以下是日本支援香港銀行卡的 ATM，以及查找地址連結，方便大家在當地參考：

日本郵政銀行 ATM（設置地點）

Seven 銀行 ATM（設置地點）

瑞穗銀行（設置地點）

三菱日聯銀行（設置地點）

三井住友銀行（設置地點）

一App搵最平匯率

如果喜歡在出發前到銀行或找換店兌好現金的話，亦能使用 Hyperair App 一次過找香港部分找換店的匯價，而且可以向找換店預訂外幣，確保不會去到才發現不夠外幣的問題。另外，也可以選擇最接近的找換店，無需續間找換店查找當日匯率。