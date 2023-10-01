iPhone 回收價｜iPhone 15 系列發售已一周時間，即使是 Pro 系列機種，供貨已經相對穩定，想購買自用的 iPhone 用戶相信不難買到心頭好。而如果手頭上有 iPhone 舊機的話，目前都是一個不俗的 Trade-in 時間，事關不同平台的舊代 iPhone 回收價格都已經調整完畢，而且價錢還比預期中好。



iPhone 15 發售後、舊機回收價僅小幅度下跌

一般而言，在新一代 iPhone 發售後，舊機回收價都會有顯著下調，然而 Apple 在過去半年間逐步調升舊 iPhone 的官方回收價，在 iPhone 15 系列發售之後又未有將回收價大幅下調，形成「托市」的效果。

另一方面，電訊商、零售商的回收價在參考 Apple 的官方回收價之餘，近期亦大有可能會提升 Trade-In 價格以吸引打算更換 iPhone 15 系列新機的用戶選擇在他們的平台出機，故 Trade-In 價格亦會有一定優惠，按帳面數字看相當吸引。

iPhone 14 Pro Max 在使用一年後仍然可以換到＄8000（資料圖片）

而在 iPhone 15 系列發售之後，iPhone 14 舊代亦正式成為 Trade-In 名單的一份子，而價格亦不俗，以 iPhone 14 Pro Max 為例，其 1TB 型號在 csl 最高可以賣得＄8000，以一年機而言算是回收到不低的價值。

各位可以按圖參考一下 Apple、csl、3HK 3 大平台的參考回收價，除了幫助各位決定到哪些單位放售機種，他們的回收價對二手市場都有一定的指標作用👇👇👇