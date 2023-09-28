Huawei Watch GT4 香港上市實試｜因遭美國封殺，而在過去兩年間較為低調的華為，近一兩個月非常活躍，手機方面 Mate 60 系列於中國內地發布後即遭熱捧，不過香港用戶要用到可能還要再等一段時間；不過華為的智能穿戴裝置、Huawei Watch 新作 － Watch GT 4 系列以及話題之作 Huawei Watch 就率先到港，讓各位「花粉」可以止一止渴！



Huawei Watch GT 4、傳統名錶設計

Huawei Watch GT 系列一直是華為穿戴裝置的皇牌，每代都用上不錯的物料與設計，今次在香港上市的 Huawei Watch GT 4 當然都不在例外。

Watch GT 4 今代繼續採用雙尺寸設計，分別為 41m（左）及46mm（右）（蔡浩騰 攝）

Watch GT 4 今代繼續採用雙尺寸設計，造型上模仿高端品牌名錶設計，較大尺寸的 46mm 版本具八邊棱角設計的錶殼，內置的電池容量更大，最長續航時間可以達到 14 日。

Huawei Watch GT 4 46mm 共有雲杉綠、山茶棕、曜石黑三色選擇（蔡浩騰 攝）

至於 41mm 版本，整體較為小巧，較適合女性用戶或對輕巧、方便性有更大需求的用戶，其內置的電池最高續航時間為 7 日。

Huawei Watch GT 4 41mm 則有皓月銀、凝霜白、幻夜黑選擇（蔡浩騰 攝）

在功能方面，Watch GT 4 在功能上基於今年稍早上市的 Watch GT 3 作出補強，最強賣點為採用全新智能向星天線設計，搭載五星雙頻定位系統，定位準確度較上一代提升 30%，又繼續保留了 5ATM 防水，可在 50M 的深水下進行潛水時使用。

在一向全面的健體監測功能方面，Watch GT 4 就支援逾 100 種運動模式，又帶來全新活力三環以及勳章激勵應用，提升運動趣味體驗,並幫助用戶養成健康的生活習慣，與此同時，Watch GT 4 又全新升級的 TruSeen 5.5 + 體徵監測技術和 AI 演算法，使運動心率監測更加準確。

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Huawei Watch GT 4 香港售價、上市日期

Huawei Watch GT 4 兩個尺寸在即日起都於香港各大零售渠道上市，兩個版于都會提供 3 種不同的顏色選擇，各版本及其定價分別為：

Huawei Watch GT 4 46mm：雲杉綠（＄2,288）、山茶棕（＄1,988）、曜石黑（＄1,688）

Huawei Watch GT 4 41mm：皓月銀（＄2,288）、凝霜白（＄1,888）、幻夜黑（＄1,588）

不止 18K 金、Huawei Watch Ultimate Design

Huawei Watch Ultimate Design 鐵定在香港上市（蔡浩騰 攝）

在 Watch GT 4 發布當時，華為同時發表的話題新作 Huawei Watch Ultimate Design 亦將會正式在香港上市。此錶的最大賣點，就是在錶身不同位置都加入了真正的黃金物料，包括 5 段 18K 黃金形成的輪舵形圓環、黃金 PVD 的錶圈刻度、錶帶鍍金等等，配合陶瓷錶圈、鑽石雕刻的錶冠，物料絕對稱得上是目前智能手錶的天花板。

Huawei Watch Ultimate Design 的功能以 Watch GT 4 系列為基礎再向上補強，潛水能力大幅提升至 10ATM、另外又加入了獨家的戶外探險模式等等，可以盡用到錶內的雙頻 GPS 定位能力，在戶外活動時時為用戶帶來更大的優勢。

Huawei Watch Ultimate Design 香港售價、上市日期

Huawei Watch Ultimate Design 香港定價為＄22,999，對比中國內地的發售價格便宜，並將在 10 月中旬正式上市。