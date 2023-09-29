iPhone 15 Pro新功能「動作按鈕」設定成什麼？ 網推這2個最實用

於9/13發表的全新iPhone 15系列許多亮點引起討論，其中iPhone 15 Pro的靜音撥鈕將改成「動作按鈕」（Action Button），除了能夠設定靜音外，還能做為個人使用的捷徑，可設定相機、手電筒和語音備忘錄等功能。而功能亮相後也引起討論，有網友則在PTT掀起「動作按鈕該設定什麼？」的話題，引起留言熱烈討論。



iPhone 15 Pro的全新動作按鈕，有預設的靜音切換，此外，也能在動作按鈕設定其他手機功能，如相機、手電筒、語音備忘錄、翻譯、放大鏡等，成為使用者的專屬捷徑，只要設定好之後，就能一鍵啟動。

動作按鈕（Action Button）要怎樣設定最實用？

+ 10

近期PTT則有網友好奇詢問「新的動作按鈕該設定成什麼呢？」，由於原PO本身在使用手機時就是靜音，原PO表示設定成相機的話，操作上的速度好像不會快多少，若能在睡眠開啟專注模式時，綁定捷徑開關燈似乎是可行的，因此原PO發問「有想到啥實用用法嗎」？

文章曝光後，引起網友的熱議，有人認為「可以用捷徑用途就很廣了吧」、「是希望能夠按兩下，長按，都能設定不同功能，只能觸發單一捷徑不大實用」，而最多人指出，動作按鈕適合設定成「截圖」與「錄音」，「我的話會設截圖」、「螢幕截圖吧」、「設截圖好像也不錯」、「錄音好像不錯，有時緊急的話可以錄起來」、「錄音或求救感覺都很實用」、「錄音阿，工作自保」。

延伸閱讀：iPhone 15 Pro拿起來會比「實際重量」感覺更輕？背藏這科學原理

+ 17

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone 15 Pro新功能「動作按鈕」要設定什麼？ 網推薦2用法超實用：工作自保】