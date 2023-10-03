華為Mate60系列傳香港將上市？平板MatePad Pro13.2率先炒價到港
華為Mate 60上市日期｜華為「遙遙領先」之作 - Huawei Mate 60 系列手機在中國內地市場上市多時，到今日依然是一機難求、成為熱炒商品，不少身在香港的「花粉」都對其相當期待，不斷打聽 Mate 60 系列的國際版本何時才會正式發布、乃至於來到香港上市。
雖然華為官方暫時未有確實消息，但近日卻有網民發現華為方面原來已經為 Mate 60 登陸香港著手準備？
Mate 60 系列廣告現機場、傳快將上市？
在 Facebook 的一個華為支持者社群中，稍早之前就有成員上載了一張相片，據圖中所見應攝於香港國際機場的接機大堂，當中展示了一幅大型的 Huawei Mate 60 系列的廣告。
此相片一出即引起網民討論，事關上一次有廣告出現在機場範圍內，要數到 5 月時出現的華為摺機 Mate X3 的宣傳，而宣傳物料出現的一個月後，Mate X3 亦正式在香港上市；故上載圖片的網民就以此推斷，華為即將在不久的將來於香港上市，最快預計為 11 月。
最近有關 Mate 60 系列的新聞不斷，除了在中國內地的銷情報捷，網民對於其內置的軟、硬件都十分有興趣，例如領先全球的衛星通話功能就被不少人吹捧。
另一邊廂，又有調查機構指出 Huawei Mate 60 系列內置的處理器 Kirin 9000S 製程並非 7nm，而是 14nm（亦即是 Apple 在 2015 年的 iPhone 6s 系列上用的硬件水平）並以不同技術將表現拉升至 7nm 水平，從某種意義上而言亦是另一創舉，甚至能吸引非華為忠實擁躉都躍躍欲試。
MatePad Pro 13.2 水貨到港賣少炒價
《香港01》科技玩物記者就 Mate 60 系列的上市資料向華為香港方面查詢過，不過華為方面就未能提供任何資料，故 Mate 60 系列是否能如傳聞中在 11 月上市仍然是未知之數。
不過如果想要止止渴、試用華為的最新技術，上星期在中國內地發表的大屏平板 MatePad Pro 13.2” 在不久前就以水貨形式被引入香港市場，12+512GB版本索價＄6980 港幣，對比起國內的同一配置售價 ¥5699 人民幣，溢價約 14%，屬於少炒範圍，各位想試試華為未來新技術如「星閃」傳輸技術等，可以留意一下。