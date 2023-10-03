華為Mate 60上市日期｜華為「遙遙領先」之作 - Huawei Mate 60 系列手機在中國內地市場上市多時，到今日依然是一機難求、成為熱炒商品，不少身在香港的「花粉」都對其相當期待，不斷打聽 Mate 60 系列的國際版本何時才會正式發布、乃至於來到香港上市。



雖然華為官方暫時未有確實消息，但近日卻有網民發現華為方面原來已經為 Mate 60 登陸香港著手準備？

Mate 60 系列廣告現機場、傳快將上市？

在 Facebook 的一個華為支持者社群中，稍早之前就有成員上載了一張相片，據圖中所見應攝於香港國際機場的接機大堂，當中展示了一幅大型的 Huawei Mate 60 系列的廣告。

華為 Mate 60 系列的廣告於香港機場的接機大堂出現（圖 Facebook）

此相片一出即引起網民討論，事關上一次有廣告出現在機場範圍內，要數到 5 月時出現的華為摺機 Mate X3 的宣傳，而宣傳物料出現的一個月後，Mate X3 亦正式在香港上市；故上載圖片的網民就以此推斷，華為即將在不久的將來於香港上市，最快預計為 11 月。

Mate X3 在香港上市前，廣告都率先出現在機場範圍（圖 Facebook）

最近有關 Mate 60 系列的新聞不斷，除了在中國內地的銷情報捷，網民對於其內置的軟、硬件都十分有興趣，例如領先全球的衛星通話功能就被不少人吹捧。

Huawei Mate 60 Pro 的衛星通話功能被指是「遙遙領先」（圖 華為）

另一邊廂，又有調查機構指出 Huawei Mate 60 系列內置的處理器 Kirin 9000S 製程並非 7nm，而是 14nm（亦即是 Apple 在 2015 年的 iPhone 6s 系列上用的硬件水平）並以不同技術將表現拉升至 7nm 水平，從某種意義上而言亦是另一創舉，甚至能吸引非華為忠實擁躉都躍躍欲試。

MatePad Pro 13.2 水貨到港賣少炒價

《香港01》科技玩物記者就 Mate 60 系列的上市資料向華為香港方面查詢過，不過華為方面就未能提供任何資料，故 Mate 60 系列是否能如傳聞中在 11 月上市仍然是未知之數。

華為 MatePad Pro 13.2" 水貨陸續到港（圖 三禾電氣）

不過如果想要止止渴、試用華為的最新技術，上星期在中國內地發表的大屏平板 MatePad Pro 13.2” 在不久前就以水貨形式被引入香港市場，12+512GB版本索價＄6980 港幣，對比起國內的同一配置售價 ¥5699 人民幣，溢價約 14%，屬於少炒範圍，各位想試試華為未來新技術如「星閃」傳輸技術等，可以留意一下。