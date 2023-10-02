iPhone 15 Pro Max續航體驗分享　電池比上代遜色　快充毫無進步

去年這個時候，我從iPhone 13 Pro換到了iPhone 14 Pro Max，不為別的，就是饞它的續航。



雖然iPhone 14 Pro Max給我帶來了「妥妥用一天」的續航體驗，但240克的機身重量在貼膜戴殼後已經超過了半斤，續航體驗再好也小拇指也撐不起這個握持體驗。所以最後我還是把iPhone 14 Pro Max退了，用回了我的iPhone 13 Pro。

今年，iPhone 15 Pro系列得益於全新鈦合金材質的加入，Pro Max版本的重量輕了20克左右，來到了221克。遂果斷第一時間入手了iPhone 15 Pro Max的版本，經過一周左右的使用體驗，發現這次iPhone 15 Pro Max的續航好像比上代還拉胯？

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1、重度使用體驗下，略遜色於14 Pro Max

根據iPhone系統內電池數據來看，截至9月27日晚，這6天時間我平均每天耗電量都在100%以上，相較於去年同期的表現來略遜一籌，但也基本差不了太多。

為了可以給到大家更詳細的參考數值，我也使用中關村在線的5小時重度續航測試模型，對iPhone 15 Pro Max的續航性能進行了測試，並拿來了去年同期iPhone 14 Pro Max的5小時重度續航測試成績進行對比：

可以看到在同一測試模型下，iPhone 15 Pro Max剩餘電量為62%，iPhone 14 Pro Max剩餘電量66%，印證了我的實際使用體驗。

有趣的是，根據外網拆機數據來看，iPhone 15 Pro Max搭載了4422mAh電池，相較於iPhone 14 Pro Max的4323mAh還要大上一些，那麼為啥續航表面反而退步了呢？

大概有以下幾點：

1. 新的A17 Pro晶片組的能效表現可能與A16 Bionic晶片組相比存在一定的優化不足。儘管iPhone 15 Pro Max的電池容量稍大，但晶片能效不足的問題可能影響了手機的續航表現。

2. 目前iPhone 15 Pro Max的iOS 17固件，為了讓大家充分了解其性能水平，在性能調度上相對比較激進，因此帶來了功耗上的提升。

3. 據傳聞iPhone 15 Pro Max採用了三星全新的發光材料，相較於iPhone 14 Pro Max三星M12發光材料在功耗上有所提升（有待考證）。

2、27W PD快充，毫無進步

聊完續航，再和大家聊聊iPhone 15 Pro Max的快充表現。

官方宣稱，iPhone 15 Pro Max支持最高20W的有線快充速率。而經過我們的測試，iPhone 15 Pro Max和上代iPhone 14 Pro Max一樣，最高峰值功率大概在27W左右。

30分鐘充入電量56%，持平了iPhone 14 Pro Max去年的成績，但這樣的成績在國內市場來說，顯然是不合格的。

寫在最後

儘管有所退步，但iPhone 15 Pro Max的續航性能依舊處在第一梯隊前列的水準，對於絕大多數用戶來說「妥妥用一天」。我們也期待在後續的OTA版本中，蘋果會給iPhone 15 Pro Max帶來更好的續航體驗。

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