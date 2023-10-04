VPN 隱藏身份失敗｜虛擬私人網絡、VPN（Virtual Private Network）近年在互聯網十分流行，除了最多人熟知的「翻牆」用途、亦即改變網絡瀏覽的地區之外，VPN 還具有隱藏自己真實身份的用處，故亦有不少人利用 VPN 遊走在灰色地帶，甚至用於不法用途。



不過所謂天網恢恢，VPN 亦並非萬能，日前在台灣就有人利用 VPN 進行違法行為後被揭發。

台灣KOL報稱被恐嚇、被揭自導自演

台灣一名男子林裕紘為 Facebook 專頁「Lin bay好油」的所有人，專頁以農業事務為主題，近日踢爆台灣政府農業部官員就巴西雞蛋進口事項說謊做假，由於涉及政治事務，在網上引起藍、綠陣營網民的熱議，林裕紘更被綠營人士抨擊、打成「藍營名嘴」，因為負面言論而被受困擾。

而在上月 22 日，林裕紘就指他在網上收到匿名恐嚇，聲稱會威脅到他的老婆跟小孩，林裕紘遂在 Facebook 專頁上稱會報警求助及無限期停更。

事件營造親政府人士為令政治仇敵閉嘴而不惜動用違法手段，然而在 10 月 3 日晚上，卻爆出林裕紘被恐嚇事件竟是與許姓友人約定好的自導自演事件，相關的恐嚇郵件以及 Facebook 留言都是由該友人在咖啡廳以 VPN 登入假帳號後發出的。

林裕紘事後在 Facebook 上坦承自導自演恐嚇一事（圖 Facebook）

S字頭品牌 VPN 躺著也中槍

自編自導事件爆出後，除了因為政治因素而在網上掀起熱議，在台灣警方的公告中，更提及了許姓嫌犯所使用的 VPN 品牌，正是過去幾年活躍於網路、並多番找來 YouTuber 拍片的 「S 字頭」品牌 VPN。

該 VPN 一直強調可以讓用戶變換 IP 地、匿名上網（網上圖片）

在大眾的認知當中，使用 VPN 上網就可以有效地隱藏自己的網路足跡，至少 S 品牌的 VPN 在宣傳中是非常強調這一點的，然而今次的自導自演事件卻無疑是因為 VPN 的「隱身」功能失效，才會令疑犯被警方成功緝捕，變相是 VPN 的負面宣傳，難怪不少網民都在網上發文恥笑：「SXXXXXXXXX VPN 恐成最大贏家」。

細察案情，許姓嫌犯使用的 Facebook 帳號 IP 雖然經 VPN 轉至遠在中南美洲的薩爾瓦多，但他卻並非一開始上網就調用 VPN，故在 Facebook 的伺服紀錄中留有原始登入的電子足跡，暴露他人其實就在台灣新北永和的一家咖啡廳，台灣警方在調查該咖啡廳的閉路電視以及消費紀錄後就掌握證據捉拿疑犯歸案。