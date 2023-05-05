中國免費VPN牆牆實測｜4大國內VPN apps測試！免費竟比收費好？

中國免費VPN翻牆實測，4大免費／收費VPN服務測試，竟然免費比收費的更好嗎？｜返中國大陸如果只用當地sim卡或Wi-Fi上網，會有不少限制，難以上FB、WhatsApp等社交及通訊軟件。雖然市面上有不少免費、收費VPN，可是之前記者曾經測試多個VPN後，今次再試近期不少網民推崇幾款免費／收費VPN，立刻北上實測，看看這幾個VPN服務好不好用。



今次記者再北上深圳，利用當地SIM卡實測4款免費／收費的VPN服務，實測上Facebook、Google、WhatsApp等apps及網站，而且更測速看哪一個更好用。當中包括：。

👉 國內VPN翻牆實測｜6大VPN服務測試！哪幾個可以中國實地使用

快連VPN



免費／收費VPN

連接成功率：80％

網速：快

下載後免費可使用1小時的快連VPN，無論Android版或iOS版在實試時，都能夠成功連線，上香港01 app、WhatsApp及YouTube等都沒有問題，而且網速都相當快速，就算在行駛的地鐵內、或熱鬧的街道，平均都有60－100Mbps，相當不錯。只是免費時間只得1小時，想繼續使用只有「免費領會員抽獎（每數十小時抽一次）」或「付費」。如不想付費，當作後備緊急方案不錯。

Rocket VPN（Android版）



免費VPN

連接成功率：80％

網速：快

雖然在iOS上都有同名VPN app，可是與Android這一款完全不同，iOS版完全是連不上的...反而Android版免費下載使用，而且連線後網速頗快，同樣連上香港01 app、WhatsApp及YouTube等都沒有問題，免費而言非常好用的VPN。

ExpressVPN



收費VPN

連接成功率：0％

網速：未能連線

不少網上指這個收費ExpressVPN可以在中國國內連上VPN後，就可以「出國」上不同的網站，記者立刻付費實試後，無論連上不同地區的server、跟足官方的指示，都未能成功連線。幸而有30日退款保證，大家如想測試都可以試下。

小牛VPN



免費／收費VPN

連接成功率：90％

網速：尚可

在Android及iOS版都有這個小牛VPN，基本上免費版本都已經可以用一個月，網速雖然不算太快，但都算頗穩定。用作另一個後備方案亦都不錯。

👉中國內地出Sim卡攻略｜中移動、聯通、電信格價！33蚊103GB最抵玩

今次合共試了4個免費及收費的VPN服務，除了ExpressVPN外，都能成功「翻牆」連上不同的社交網絡等，非常不錯。尤其最好用的Rocket VPN（Android版），值得Android用家下載使用。其他免費下載的VPN，亦都可以用作後備方案，如小牛VPN，雖然只有一個月免費，但因為都有不錯的網速，都值得試用。

除了這一次4大VPN測試外，早前亦實測了6款免費及收費的VPN服務，當中多個熱門VPN竟然未能成功翻牆。

👇👇中國內地深圳實測 另外6大免費／收費VPN👇👇

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