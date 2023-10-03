二手家電陷阱｜香港人一向精打細算，近年互聯網盛行，更多人考慮購買他人用過的二手產品，其中一個熱門之選就是家庭電器，皆因這些二手產品的價格可以比全新的便宜一半有多，帳面上非常吸引。

然而二手家電雖然可以在購買時省錢，隨後帶來的額外成本都不可忽視。



二手家電3大隱藏陷阱

【1】使用上的潛在問題

我們經常能聽到一句話就是「買新不買舊」，很重要的一個原因就是家電產品有自己的使用壽命；尤其是被用過的家電產品，外表可能看不出來，但內部的零部件已經不可避免的出現折損／老化的情況了。

二手電器可以比全新機便宜超過一半（網上圖片）

老舊零件可以導致的問題有很多，最首先體現的就是噪音 － 零件用久會磨損、鬆動，在運作時就會與機體內的其他部份產生不必要的接觸，在發出聲響之餘亦會導致進一步的故障。

【2】二手零件更耗電

家電一旦使用年頭過長，耗電量就會因為零件的效率下降而逐步提升，冷氣機、雪櫃都是絕佳的例子，凡是使用一定年期的，要維持與從前同樣溫度就需要開到更大的檔位，令耗電直線提升。

二手冷氣用電可以很兇狠（網上圖片）

開一晚冷氣隨時用上十多塊錢，這樣計算，雖然買二手冷氣機可以省到幾百、上千的金錢價格，然而其耗用的電費不需一個月就超過購買全新，計算一下就知道得不償失了。

【3】沒有售後服務、出事只有被「劏」的份？

的確二手家電在價格上會有非常大的落差，但購買全新的話至少有一年至數年的原廠保養期，不需要用戶過一段時間就要花錢去維修，安全考慮上亦一定比二手的更佳。

沒有原廠保養，第三方維修師傅的報價動輒幾百上千（網上圖片）

沒有任何保養與售後服務，出現問題時有可能需要原廠以外的電器維修技工去維修。而由於電器零件本身的資訊並不透明，很多時候電器可能只是因為小問題而出現故障，維修師傅卻可以報價一千幾百，更可能在拆解電器後電器需要「大修」、索取更多金錢，到時都已經「肉隨砧板上」，只能乖乖付款了。

這 5 種家電最好不要買二手

綜合以上原因，二手家電本身就存在了不少風險，但以下 5 種，如果購買二手的話更有可能危及自己的健康，甚至影響性命安全，切記購買時最好只考慮全新產品👇👇👇

【1】雪櫃

如果二手雪櫃的密封性差或者製冷系統有問題，將導致溫度控制不準確，食物易腐爛或凍結，從而影響食品的健康和保存時間。其次，二手雪櫃可能存在過度磨損或老化的問題，比如噪音增加、能耗增加和外觀破損等，這些都會對使用體驗和壽命產生負面影響。

台灣就有女子曾在網上放售二手雪櫃，表面佈滿不明痕跡（網上圖片）

最後，作為一個存放食品的器具，無法確定此前雪櫃裡存放過什麼東西，為了個人衛生不建議選擇二手雪櫃。

【2】洗衣機

二手洗衣機表面看可能十分新淨，但內裡情況可以截然不同（網上圖片）

二手洗衣機可能經歷了大量使用，內部零部件可能已經磨損嚴重或者需要更換，導致洗滌效果不佳或者出現故障。其次，洗衣機的衛生狀況也需要關注，二手洗衣機可能存在臟污、黴菌等問題，這些對衣物洗滌和家庭衛生有著不良影響。

【3】煤氣煮食爐

煤氣煮食爐是廚房中常見的烹飪設備，但購買二手煤氣爐卻有相當的危險性，其中包括二手交易後煮食爐未必能正確安裝、存在燃氣泄漏的風險，這對居民的生命和財產安全構成威脅。

購買二手煤氣爐卻有相當的危險性（網上圖片）

其次，二手燃氣灶的點火系統和控制系統可能存在老化或故障問題，使用時可能出現點火困難或者無法正常調節火力的情況。

【4、5】空氣凈化器和凈水器

這兩樣家電不適合買二手的原因也很簡單，因為這兩樣家電都是需要耗材類的家電產品，無法確認對方使用了多久，在什麼情況下使用，而且當耗材價格過貴的時候，更換全新的耗材則又是一筆不小的花費，綜合購買二手的價格，可能比全新的還要貴。