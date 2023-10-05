國行 iPhone 一向都有「閹割」問題，部分 App、功能都不能使用，而一些海外的 App，如WhatsApp、Facebook，就需要「翻牆」才能使用。不過在北京祭出收緊網路監管策略後，Apple 更可能需要被逼下架更多 App。



中國工業和信息化部門在 8 月發布《開展行動互聯網應用程式備案工作通知》，指出 App 和網站屬於互聯網信息服務，需按照國家法規要求，向電信主管部門參照網站備案方式，履行備案手續，登記實名、網絡資源和業務等信息。換言之，在中國上架的 App，需要向中國相關機構註冊。

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《華爾街日報》報道指出，這規定將會導致大量海外 App 受到影響，如 Facebook、Instagram、WhatsApp、X，目前在中國 App Store 能夠下載，不過需要透過 VPN「翻牆」才能使用。如這些 App 一直案完成註冊和審查，Apple 將被逼從中國 App Store 下架這些 App。

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據報道指，中國 App Store 內，有超過1,000 個海外 App 尚未向相關機構註冊。Apple 亦鼓勵開發者盡快完成註冊過程，強調遊戲、新聞、宗教等內容，需要取得中國發出的許可證，才能夠在中國區 App Store 上架。此舉對中國手機用戶的影響極大，連 App 都不能下載，就算翻牆都不能用到該 App，又要再多幾個步驟才能越過重重圍牆下載特定程式。