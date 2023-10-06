手機遺失｜智能手機是現代人的生活必須品，如果不幸遺失，可能會做成很大的不便。遺失手機後要尋回可以有很多方法，不過要尋回都要考驗用戶的運氣與技術，日前中國內地一名女子為了尋回丟失的手機，甚至還展現了令人敬佩的毅力。



女子憑 Wi-Fi 名稱尋回 60 公里外失機

居於廣州的梁女士，日前不幸遺失手機，經過 20 多天，本來尋回的希望已十分渺茫，但她在其後以備用手機登入ID使用「尋找手機」功能時，居然發現有人撿到她的失機，並已經插上新 SIM 卡使用中。

拾遺不報後還要將手機據為己用如此大膽，梁女士決定要追尋到底，但難度都不低 － 先不說手機在梁女士身處地 60 公里以外，一般在尋找手機的介面當中，最多也只能顯示手機目前的概略位置，即使人在附近都不能保證取回手機。

不過梁女士就發現手機的資料中還會顯示手機目前正在連接的 Wi-Fi 網絡名稱（SSID），遂想出一個異想天開的方法 － 先跨城到手機的所在地，然後在該住宅大樓找出該 Wi-Fi 網絡的所在地。

在查訪近 500 戶人家之後，梁女士最終定位到手機的所在住宅，即時報警，在公安到場之後，她就啟動手機的丟失模式，失機即時發出聲響，她才得以成功取回手機。

智能手機防盜、防遺失5大招數

梁女士的事蹟在網上傳開之後，不少網民都深感佩服，認為她應該傳授相關的教程／攻略以造福人群，然而亦有網民指出梁女士今次只是好運，如果撿獲手機的人懂得重設手機，甚至將手機賣至二手市場拆件出售，今次用 Wi-Fi 網絡進行追蹤的方法根本不能起效。

不過遺失手機的確是人人都可能遇到的窘境，為防萬一，各位先了解一下手機的各式防盜招數／功能👇👇👇