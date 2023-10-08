雪櫃爆炸｜如果問大家，大型家電裡面哪個最安全，肯定有很多人會選雪櫃。感覺雪櫃總是安安靜靜地待在角落裡，看起來特別「情緒穩定」，然而如果使用不當的話，雪櫃其實「暗藏殺機」。



雪櫃爆炸曾致死傷、竟因為「除冰」？

在今年 7 月，河南一家雪糕店發生爆炸，而爆炸的源頭，正是地下室的雪櫃。新聞中描述，現場彷彿被大型武器攻擊過一樣，店主直接身亡，妻子也被大面積燒傷。

今年 7 月，河南一家雪糕店發生爆炸（網上圖片）

據推測，事故的起因，可能是店主給雪櫃除冰，操作失誤導致雪櫃爆炸。而同類型的意外更不是第一次出現，翻查資料，2014年7月，江蘇鹽城就有一雪櫃爆炸致維修工重傷不治；2016年8月，福建南安的同類意外又致兄妹二人喪命。

「除冰」這個動作真的如此危險嗎？目前絕大多數的新型雪櫃，都帶有自動除冰／自動除霜功能，但如果使用時間較長，或是舊型號的產品，在冷藏冰格很多時都會結上一層厚冰，影響儲存空間及冷藏效率，是以不少老一輩的用戶都會定期為雪櫃剷冰／除冰。

近年在香港大熱的冷藏櫃，因為未有除冰功能，需要定期進行溶冰操作。（網上圖片）

而人為除冰操作可能導致雪櫃爆炸的原因，主要還是與雪櫃內的製冷劑（即俗稱「雪種」）有關。

R32 二氟甲烷為常見的製冷劑之一，但同時有高度易燃性（網上圖片）

雪櫃為了製冷，會用到製冷劑，例如 R22、R32、R600 等等，其實都是一些具有易燃性的化學物，雪櫃正常運作當然沒有問題，但如果人力除冰時太暴力，或用尖銳的物體去戳、鏟、鑿，有可能損傷雪櫃內的管道，令製冷劑外洩，當接觸到火種／電火花時，就會產生猛烈爆炸。

雪櫃／冷藏櫃安全除冰方法

那麼，我們該怎麼給雪櫃安全除冰呢？首先，可以查看雪櫃背後的壓縮機，上面標註了製冷劑的型號。如果寫的是 R32 或者 R600，那就要小心一點，千萬別亂戳亂鏟。當然，不管是哪種製冷劑，把內壁、管道戳壞了總是有害無益。為了保護雪櫃也保護自己，建議大家按以下方式除冰。

網上有賣這類型的冰剷，應避免使用（網上圖片）

最基本的做法，當然是給雪櫃斷電，讓冰慢慢融化，想要冰化得快一點，可以在冰層上撒鹽，因為鹽水冰點更低，可以更快地在室溫中融化。另一方面，在冰層附近放一碗開水，可以加速解凍，也可以用電吹風開熱風對著冰層吹。有時侯買雪櫃會附送塑膠物料製作的冰鏟，各位也可以用那個鏟冰，但動作一定要輕柔。