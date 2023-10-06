平價 Soundbar 推薦 OXS Thunder Lite $999 打機睇戲抵玩｜一個人、細單位，PS5或Steam打機、或串流睇Netflix、Disney +，想有更好的音效體驗，可以考慮加條Soundbar擺在屏幕底下，呢支OXS Thunder Lite 定價勁平1千有找，有一鍵虛擬環繞聲、1對全範圍驅動器、 雙大容量低音管，細細條設計小巧，同場送埋消委會 SoundBar 13個牌子共20款型號評測報告畀你。



1千有找玩電競Soundbar

OXS 是新引進香港的品牌，OXS Thunder Lite 原來並不是全線最便宜（還有支更平的$780），它雖然貴多＄219，但尺寸更細，設計低調沒有多餘design、佔用最小空間，隱身PC 或顯示器屏幕底下。機身內置雙全頻驅動器覆蓋 60Hz 至 20kHz 的頻率，峰值功率高達 80 瓦，機身兩邊有個「大窿」做大容量低音管，透過電腦模擬和使用流體力學加強低音，卻不影響人聲清晰度，睇戲唔怕聽不到對白。（ OXS Thunder Lite ＄999／Soundwave Audio／2771 8209）

OXS Thunder Lite Soundbar $999

設計低調沒有多餘design、佔用最小空間，隱身PC 或顯示器屏幕底下。

機身兩邊有個「大窿」做大容量低音管，透過電腦模擬和使用流體力學加強低音

一鍵打開虛擬環繞聲

機頂有5粒實體鍵，篤一下X字型按鈕，一鍵打開虛擬環繞聲+獨家設計「2.0 音訊通道」，細房仔、蚊型客廳甚至安裝在車廂後排等小空間，無論睇戲、打機，藍牙駛平板電腦，聲音表現都會更生動。如果講到要聽子彈聲去追蹤敵人方位，始終都係用耳機比較好，但係記者試用佢打FPS，覺得音效細節還原度都算好，臨場感不錯。實試後感，除打機外開虛擬環繞聲睇戲都不錯，可以加強人聲對白，但聽歌時不建議開了，因為歌手聲音會被強調，蓋過背景音樂聲。

除打機外開虛擬環繞聲睇戲都不錯，可以加強人聲對白

下圖右2就是一鍵打開虛擬環繞聲+獨家設計「2.0 音訊通道」開關，用法簡單。右1的輸入方式選擇鍵，按一下轉一次，會以不同顏色的LED光顯示分別（如藍色是藍牙、綠色是光纖）

機頂5粒實體鍵，右2為虛擬環繞聲開關

支援多種輸入無線有線都OK｜可掛牆使用

機背有齊光纖、HDMI-ARC、AUX 或 3.5 mm立體聲Line-in（USB-C可以用來播歌，但支援的file格式有限），駁PC、Xbox、PS5，加上藍牙連接連手機平板都合用。它長45cm、高12.2cm，機身亦好輕，可以掛在客廳或臥室牆上節省地方，留意它沒有內置電池，必須駁火牛使用。記者強烈建議廠方加長火牛電源線，跟機送的有點太短，否則不太可能掛牆……

機背有齊光纖、HDMI-ARC、AUX 或 3.5 mm立體聲Line-in

機頂有5粒實體操作鍵，亦可以用遙控器操作

👇全20款熱門Soundbar評測報告👇

另附上消委會SoundBar評測，涵蓋13個牌子共20款型號，售價由最平$1,300至最貴$22,000。評審的項目包括：音響質素／省電／使用方便程度。到底哪款SoundBar型號，性價比最高呢？聆聽效果

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