Leica SOFORT 2｜早於2016年甘Leica曾經推出自家即影即有相機 SOFORT ，相對廉宜的即影即有「紅點」相機，一推出就已經吸引不少攝迷入手。第二代即期亦都正式公布，今代將數碼混合即影即有功能，將11月推出，相信又會掀起fans搶購風潮。



Leica第二代即影即有相機——Leica SOFORT 2，早前正式公布，新機以其簡約時尚的外觀設計彰顯Leica工業設計領域的卓越造詣。新機傳承了Leica的設計精髓，操作方式簡單，功能表和按鈕的佈局都與其他Leica數碼相機保持一致，讓攝迷輕鬆上手。

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今代將數碼影像與即影即有用家可以拍攝數碼圖像，也可以選擇將相片即時列印。通過連接Leica FOTOS應用程式，可以在智能手機中預覽和管理相片，然後傳送到SOFORT 2進行即時列印。只需拉動相機上的手動列印杆，幾秒鐘後，一張Instax Mini格式的相片就會呈現出來。

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SOFORT 2擁有多種有趣的拍攝模式，可隨時捕捉創意時刻。自拍模式配有獨立設計的快門鍵，風景模式適合拍攝廣角景色，而微距模式能夠捕捉近距離的細節。此外，還有10種鏡頭效果和10種菲林效果，為攝迷帶來攝影創作無限可能。

Leica SOFORT 2將於2023年11月9日起在全球Leica專賣店、Leica官方線上商店和Leica專門經銷商發售，售價為$3,300元。