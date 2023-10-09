iPhone 15 對決華為 Mate 60 Pro｜近個多月，手機界最多人留意的新作除了 Apple iPhone 15 系列以外，中國內地忽然上市的華為新機 Mate 60 系列亦是不少人的議論焦點，中國內地媒體對 Mate 60 系列當然是一面倒吹捧，然而當 Mate 60 手機來到國際市場，與 iPhone 15 系列等新機對比，又是否真如華為官方所指的「遙遙領先」？



台百萬級 YouTuber 炒價入手 Mate 60 Pro

座擁 285 萬訂閱的台灣 YouTuber Joeman，向來以不同的生活話題為影片主題，最近他見華為 Mate 60 系列在中國內地掀起熱潮，就連台灣市場內都有不少用戶搶購，故就以炒價從中國內地購入一部 Mate 60 Pro 作評測之用。

Joeman 以炒價從中國大陸入手華為 Mate 60 Pro（圖 YouTube）

Joeman 在影片中指出 Mate 60 Pro 目前仍處於炒風當中，原本預訂的是白色機身版本，但後來水貨賣家以不同理由未能交貨，最終以 41000台幣（約＄9900 港幣）的價格入手黑色版，以價錢而論已經可以直接入手 iPhone 15 Pro 了。

Mate 60 Pro 僅 3 點優勝、未能「遙遙領先」？

既然以炒價購入 Mate 60 Pro，當然會對其表現有一定期待，而在接下來的一連串測試當中，Mate 60 Pro 在三個方面都明顯比 Joeman拿來對決的 iPhone 15 Pro 優勝。

首先就是華為一貫強項 - 攝影功能方面，華為 Mate 60 Pro 的主鏡、長焦鏡在日光環境之下可謂稍勝 iPhone，在拍攝時可以保留更多的細節；不過在夜景拍攝以及影片拍攝方方面，iPhone 就以軟件上的優勢收復失地。

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而另一點令人十分驚喜的，是在重重封鎖下誕生的 Mate 60 Pro，居然可以原生支援台灣的 5G網絡，在上下載速度方面更比 iPhone 優勝數十 Mbps。

Mate 60 Pro 居然可以原生支援台灣的 5G 網絡（圖 YouTube）

最後一點 Mate 60 Pro 有明顯優勢的，就有 Apple 被詬病多年的充電速度，當 iPhone 15 Pro 只能以僅超 20W 的電壓進行充電時，華為 Mate 6o Pro 就最高支援 88W 快充，在半小時內就可以將手機充滿。

Mate 60 Pro 性能成硬傷、拉低性價比？

然而在上述 2 項 Mate 60 Pro 得以取得明顯優勢之外，Mate 60 Pro 就有些先天缺點確實未能與主流旗艦比拼，最大問題出於處理器方面。據消息指，華為 Mate 60 Pro內置的處理器為中芯代工的 Kirin 9000S，據說製程為 7nm（亦有說為更舊的 14nm），儘管華為方面已經盡量後追優化，但其效能頂多也只到 2 年前的 Qualcomm S888 水平。

Kirin 9000S 的跑分成績與數年前的 S888 相近（圖 YouTube）

這樣的效能差距，除了可以在跑分上體現，在遊玩遊戲時就更為明顯。Joeman 以 Mate 60 Pro 調至最高水平特效遊玩《原神》，畫面幀數平均只有 55.3fps，同時在遊玩 23 分鐘之後有明顯的降頻現象，幀數跌至 45fps 左右；而 iPhone 15 Pro 則全程可以保持穩定的 60fps 遊玩。

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然而另一方面 Mate 60 Pro 的機身在遊玩期間雖然有明顯發熱、機背溫度超過 45℃；但另一邊廂，更新至 iOS 17.0.3 後的 iPhone 15 Pro 機背溫度仍達到 46℃，Apple 號稱可以經更新解決的發熱問題似乎仍然會困擾用戶。

Joeman 老實評價：Mate 60 Pro 只一類人值得買

在一連串的測試過後，Joeman 明言華為 Mate 60 Pro 雖然拍攝方面有其強處，但講拍攝，年頭的 P60 系列其實更強；而且綜觀客觀事實，任憑華為以及中國內地傳媒如何吹捧，Mate 60 Pro 內用的 Kirin 9000S 也的確只有主流 Android 手機 3 年前的水平，難以稱得上是「遙遙領先」。

Joeman 明言如用戶非身在中國、又考慮價格的話，完全沒有必要購買 Mate 60 Pro（圖 YouTube）

在價格上考慮，Mate 60 Pro 即使不用炒價入手 ，其價格仍然屬於市場上旗艦級別，然而在這個價位，Android 機方面有小米 13 Ultra、S23 Ultra 等等，還有完整的 Google 服務使用，一比之下華為 Mate 60 Pro 對於台灣用戶而言自然沒有太大吸引力，但如果是經常往反中國大陸、甚至與內地人有生意來往的用戶，Mate 60 Pro 就因為其話題性可以鼓勵入手。