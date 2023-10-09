非法機頂盒有病毒惡意軟件｜Netflix、Disney+、HBO、Apple TV，等多個平台有大量娛樂影音平台，但就需要用戶付費；為了免費獲得這些內容，有人會購買機頂盒放在電視中觀看。

不過，安全研究團隊 Human Security 發現，有多款 Android 機頂盒內藏惡意軟件，用戶一插電後就有機會被駭入家居網絡，盜用來作非法活動。



Human Security 早在 1 月發現一款名為「T95」的 Android 機頂盒，內藏惡意軟件。針對同類的惡意軟件，Human Security 最後發現多達 7 款機頂盒和一款平板電腦裝有「後門」，用來入侵 Android 裝置和家居網絡，利用來參與欺詐和網絡犯罪。Human Security 指出，這些機頂盒大多是售價便宜的款式，即使有品牌，也會在被爆出問題後以不同品稱重新出售。

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7 款有問題機頂盒型號：



T95、T95Z、T95MAX、X88、Q9、X12PLUS、MXQ Pro 5G



這些機頂盒同樣是中國製造，其內藏的惡意軟件，會自動允許黑客進入裝置內，並擅自安裝應用程式。當用戶不知情下把機頂盒插電和連上 Wi-Fi，它會進入一個指揮和控制（C2）系統，下載指令集並背後運作多種欺詐行為，包括廣告欺詐、盜取和出售家居網絡訪問權、創建虛假的 Gmail 和 WhatsApp 帳戶。

研究追蹤到兩個中國黑客組織，他們聲稱全球有 2000 萬部裝置受到感染，而且任何時候都有多達 200 萬部裝置在線，從而把這些活躍的網絡訪問權出售圖利。如正使用以上型號的機頂盒，當然要盡快停用，而正打算入手機頂盒的話，就要找有信譽的品牌款式，如 Apple TV、PIXEL MAGIC、Chromecast with Google TV等。

資料來源：cnbeta

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