iPhone15 深夜自動關機｜iPhone 15 系列發售不足一個月，雖然新設計、新功能吸引不少果粉換機，然而卻屢屢傳出災情，相關消息更在中國內地的網路流傳甚廣，繼過熱、屏幕烙印等問題之後，今次居然就傳出 iPhone 15 會在半夜「自行關機」？



中國網民爆 iPhone 新「災情」：半夜會自行關機

近日「#iPhone被曝夜間自動關機#」一詞條在中國微博登上熱搜，原因是有部份 iPhone 用戶表示他們早上拿起手機時發現 FaceID 失效，需要另外輸入 Passcode 密碼解鎖，細查之後發現 iPhone 若然充電充過夜，在深夜的某段時間會自行關機。

同樣的情況在國外亦有零星報告，Reddit 上有用戶 @rathan_lesage 就貼出截圖表示他的 iPhone 在半夜 3 時至 7 時期間自行關機，所幸手機會重啟，同時未有影響鬧鐘，但重開機之後亦要重新輸入密碼方可以使用 FaceID。

《香港01》科技玩物記者查看自己的 iPhone 電池紀錄，亦發現有類似情況，然而這似乎是 iPhone 進入休眠時的紀錄暫停，而並非整機完全關閉，有可能是 iPhone 活動紀錄方面的 Bug，未會影響用戶日常使用。

從記者 iPhone 15 Pro Max 的截圖所見，在深夜3 時左右後的確有一段紀錄空白了

Apple 官方回應：iPhone 沒有這個功能

有中國內地網民就質疑 Apple 有為 iPhone 加入夜間重啟／定時重啟功能，然而 Apple 方面的客服在稍早前就回應，表示 iPhone 並沒有自動夜間關機的功能。

Apple 客服未就紀錄空白的問題作出回應，主要還是建議用戶重設 FaceID（圖 Digital Trends）

客服又指，如果拿起手機時未能使用 FaceID、需要重新輸入密碼，有兩種情況：一是最近多次開關機，二是多次使用臉部辨識失敗，只能手動輸入密碼解鎖。客服建議遇到這種情況可以選擇還原手機設定，重新設定FaceID 臉部辨識。