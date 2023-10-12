中國網傳iPhone15新災情？深夜自動熄機、Apple官方這樣回覆
撰文：蔡浩騰
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iPhone15 深夜自動關機｜iPhone 15 系列發售不足一個月，雖然新設計、新功能吸引不少果粉換機，然而卻屢屢傳出災情，相關消息更在中國內地的網路流傳甚廣，繼過熱、屏幕烙印等問題之後，今次居然就傳出 iPhone 15 會在半夜「自行關機」？
中國網民爆 iPhone 新「災情」：半夜會自行關機
近日「#iPhone被曝夜間自動關機#」一詞條在中國微博登上熱搜，原因是有部份 iPhone 用戶表示他們早上拿起手機時發現 FaceID 失效，需要另外輸入 Passcode 密碼解鎖，細查之後發現 iPhone 若然充電充過夜，在深夜的某段時間會自行關機。
同樣的情況在國外亦有零星報告，Reddit 上有用戶 @rathan_lesage 就貼出截圖表示他的 iPhone 在半夜 3 時至 7 時期間自行關機，所幸手機會重啟，同時未有影響鬧鐘，但重開機之後亦要重新輸入密碼方可以使用 FaceID。
《香港01》科技玩物記者查看自己的 iPhone 電池紀錄，亦發現有類似情況，然而這似乎是 iPhone 進入休眠時的紀錄暫停，而並非整機完全關閉，有可能是 iPhone 活動紀錄方面的 Bug，未會影響用戶日常使用。
Apple 官方回應：iPhone 沒有這個功能
有中國內地網民就質疑 Apple 有為 iPhone 加入夜間重啟／定時重啟功能，然而 Apple 方面的客服在稍早前就回應，表示 iPhone 並沒有自動夜間關機的功能。
客服又指，如果拿起手機時未能使用 FaceID、需要重新輸入密碼，有兩種情況：一是最近多次開關機，二是多次使用臉部辨識失敗，只能手動輸入密碼解鎖。客服建議遇到這種情況可以選擇還原手機設定，重新設定FaceID 臉部辨識。