2023 平價平板｜近一、兩年 Android 平板市場復甦，市場上一時充斥著大量平價平板，尤其一眾大、小國產廠加入競爭之後，Android 平板的性價比就越鬥越高。

今次《香港01》科技玩物記者就找來一部新上市的＄1199 平價平板 － 台電 Teclast M50 Pro 上手試玩，順道也再回顧一下 2023 年的平板市場有何抵玩平板選擇。



＄1199 買到 10.1” 4G 平板、台電 M50 Pro 上手速試

Teclast 台電算是近年相當有名的二線國產科技品牌，其出品自然也是以平價為主，出品雖然有點將貨就價，不過近年的出品也開始有自己的特色，性價比有進步，最新在香港販售的台電 M50 Pro 就是一部不俗的平板選擇。

台電 M50 Pro 的設計套路與現今一般的平板其實沒有甚麼兩樣，都是採用金屬機身，不過屏幕就不跟上主流變得更大，反而是逐漸罕見的 10.1” 屏幕，如果見慣 11” 或以上的平板，會發現 M50 Pro 的握持感意外地不錯，435g 的機身亦不太重，是一部頗適合「帶出帶入」的流動 Android 平板。

屏幕不大但算是高清，用來看漫畫的效果是意外地好（蔡浩騰 攝）

入門級效能、娛樂／輕辦公夠用

台電 M50 Pro 的處理器選材為 Unison T616，為一枚入門級處理力的處理器，此處理器活躍於平價國產平板（Nokia 亦十分愛用），處理能力可以應付一般的影音需要，台電 M50 Pro 的 10.1” FHD+ 屏幕搭配 4 單元的揚聲器，影音效果的確不俗。

台電 M50 Pro 的 10.1” FHD+ 屏幕搭配 4 單元的揚聲器，影音效果的確不俗。（蔡浩騰 攝）

而 M50 Pro 內置的 4G LTE 連線能力，無疑強化了其娛樂定位，讓用戶可以在沒有 Wi-Fi 的戶外都可以繼續睇片、上網，甚至應付一些文件查閱的工作，以一部千元級數的平板而言算是交足功課。

M50 Pro 內置的 4G LTE 連線能力（蔡浩騰 攝）

M50 Pro 的主要操作介面相當貼近 Android 原生介面，不過就加入了針對平板大屏幕使用的設計，將導航鍵放在右下角，在打開 Apps 時，原先位於 Home 介面底部的常置 Apps 亦會縮小至此導航列中，方面用戶切換 Apps 使用，小巧思令 M50 Pro 的操作得以加分。

2023 抵玩平板推介

M50 Pro（8GB+256GB）版本的香港定價為＄1,199，在此價位能提供 4G LTE 連線的平板選擇不多，不過其運算能力稍差，如果想要有更高水平的效能，其實市場上還有價格相若的平板選擇，以下幾部就是 2023 年推出、我們曾評測過的平板產品，有興趣購買新平板的話可以參考一下。