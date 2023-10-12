Apple Care+ 抵玩｜iPhone 15 系列發售不足一個月，尚是出機高峰期，各位真．用家在購買新機之餘，在結帳前或多或少都會考慮購入 Apple 的官方延長保養方案 Apple Care+，然而機價已經不菲，還要額外付出千多元購買 Apple Care+ 又是否值得？



＄3500 一部機、連登仔揭最抵玩 iPhone 買法？

近日有網民在連登討論區開帖，以親身經歷吹捧 Apple Care+ 的抵玩之處，更稱 Apple Care+ 是「我買過最啱使既 insurance（保險）」。

據該名網民所言，他在 2021 年時、亦即 iPhone 13 系列推出市場時購入全新的 iPhone 11，並因為摔爆屏幕關係即時購買 2 年的 Apple Care+ 延長保養，在使用 2 年之後，日前就因為機身入水而需要加錢換全新機（參考 Apple 的政策，更換給他的應該是翻新機），亦即全期支出僅為＄6915、他就獲得了 2 部 iPhone 的使用權，即每部 iPhone 平均不需要＄3500，他認為這就是 iPhone Apple Care+ 最划算的地方。

在 iPhone 13 推出後才購入 iPhone 11，樓主明顯都是一位精打細算的用戶（林勇 攝）

不過亦有網民認為 Apple Care+ 勿非所值，指出如果 Apple Care+ 當真如此抵玩，舊機故障後應該免費可換新機，更有人將樓主的「保險」概念套入，指「你買危疾保生 cancer 都好抵」，認為樓主購買 Apple Care+ 的動作並不特別聰明。

2 大賣點讓新版本 Apple Care+ 的確更抵

「Apple Care+ 是否抵玩？」其實是一個多年來引起不少討論的問題，雖然我們並不能一概而論 Apple Care+ 究竟是「抵玩」還是「不抵玩」，但我們從資料上可以知道，現在的 Apple Care+ 相對 1 年前的版本是更為抵玩的，原因主要有二。

其實只要低價換機一次，Apple Care+ 都已經叫「回本」了（圖 Apple）

首先，Apple 在去年 9 月起就修改了 Apple Care+ 的意外保修條款，讓購買 Apple Care+ 的用戶可以「無限次」享受低價維修因人為而損壞的 iPhone，而非舊版本的「2 次」；

另外，由今年 3 月開始，所有 iPhone 換電的費用亦宣布上調，惟如果你是 Apple Care+ 的用戶的話，如果在 Apple Care+ 的保養期內你的 iPhone 電池健康度跌至 80% 以下，是可以享受免費換電的服務的。

綜合以上 2 點，只要購買了 Apple Care+，用戶就可以更放膽地使用 iPhone，在「出事」時比起購買一部全新機，Apple Care+ 能提供低價的維修／換機服務非常方便。如果自問是一位重度的 iPhone 用戶，Apple Care+ 的確是一個值得入手的保險方案。