Samsung Galaxy FE系列手機、平板抵港｜粉色系外型主打年輕客群

Samsung Galaxy FE 中階手機、平板、耳機｜雖然頂級旗艦是最容易吸引眼球，但其實更平價、定位更親民的中階機型往往更能吸引一般用戶，Samsung 方面日前就發布了中階系列的表表者「Fan Edition」系列，而除了手機 Galaxy S23 FE 之外，今次還新增了同樣以中階定位面世的平板 Galaxy S9 FE 系列以及無線耳機 Galaxy Buds FE，並且即將在今個月內正式在香港上市。



旗艦級效能中階機 － Samsung Galaxy S23 FE

（蔡浩騰 攝）

作為系列中的主軸，Samsung Galaxy FE 系列的手機一向以性價比為最強賣點，將最花巧的噱頭功能挪走後，再保留最基本的功能，定價方面會比年頭登場的旗艦為低。

在 S21 FE 後隔年登場的 Galaxy S23 FE 亦是同樣的套路，不過今次在外型方面就傾向以吸引年輕用戶為主，設計在 S23 系列的基礎之上改用玻璃亮面機背，在最基本的黑、白色之外又加入了近年大熱的青綠色以及紫色。

Galaxy S23 FE 在最基本的黑、白色之外又加入了近年大熱的青綠色以及紫色。（蔡浩騰 攝）

屏幕依然是 S23 FE 的最大亮點，採用與現役旗艦同級的 Dynamic AMOLED 2X、更新率 120Hz，支援 HDR10+，不過最高亮度就只有 1450nits，對比 Galaxy S23 系列稍低，戶外顯像能力會較會輸蝕。

屏幕依然是 S23 FE 的最大亮點，採用與現役旗艦同級的 Dynamic AMOLED 2X（蔡浩騰 攝）

在手機性能方面，S23 FE 就未有採用今年度 S23 系列的 Qualcomm S8 Gen2，而是退而求其次、採用上年度 S22 系列所用的 S8 Gen1，減低成本之餘仍然保留了旗艦級的運算能力，在遊玩大作時還支援了 Ray Tracing 光追功能，畫面質素會有所提升（然而 S8 Gen1 有熱量過多的問題，這方面就有待測試）。

在拍攝功能方面，S23 FE 的最強大之處在於繼承了 S23 旗艦機種的 5000 萬像素主鏡頭，稍為上手實測已見其銳利成像，不過在其他兩支鏡頭，即 800 萬像素的 3x 長焦鏡以及 1200 萬像素的超廣角鏡方面，就較乏善可陳。

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Samsung Galaxy S23 FE 將會在 10 月 27 日正式上市，8GB+256GB 版本定價＄5098，以初始售價而言當然要比 S23 系列為低，然而考慮到其處理器、鏡頭規格都有相應降級，其性價比其實並不太過吸引，尤其在 S23 系列已經上市大半年、街價開始下調的今日，S23 FE 的價格已經可以輕鬆入手 Galaxy S23、補點錢更可以買到 S23+，一比之下，S23 FE 的競爭力就更小了。

中階平板 Galaxy Tab S9 FE 系列

相比起 Galaxy S23 FE，同場發布的 Galaxy Tab S9 FE 系列就較為吸引。Galaxy Tab S9 FE系列包括 10.9" 的 Tab S9 FE 和 12.4" 的 Tab S9 FE+，兩者都分別提供 Wi-Fi 和 5G 版本。

Galaxy Tab S23 FE 系列平板兩個型號的屏幕皆為 IPS LCD，具有 FHD+ 解像度、支援 90Hz 更新率並支援 Samsung Vision Booster 技術，據說可以提供更好的戶外視覺效果。與一般的中階平板定位相似，Tab S9 FE 以娛樂定位為主，除了靚芒之外又加入 AKG 調音、支援 Dolby Atmos 的雙聲道揚聲器。

Galaxy Tab S9 FE 和 Tab S9 FE+ 採用 Samsung 自家製的 Exynos 1380 處理器，對比同階的平板，兩款 Tab S9 FE 的獨特之處在於通過了 IP68 防水認證，而附送的 S Pen 亦同時防水防塵、且支援無線操作。

Galaxy Tab S9 FE 和 Tab S9 FE+ 將於 10 月 11 日上市，都提供 Wi-Fi 版及 5G 版本，價格分別為：

Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi（6GB+128GB） － 售價＄3,588

Galaxy Tab S9 FE 5G（6GB+128GB） － 售價＄4,388

Galaxy Tab S9 FE+ Wi-Fi（8GB+128GB） － 售價＄4,788

Galaxy Tab S9 FE+ 5G（8GB+128GB） － 售價＄5,588

最平價 Samsung 降噪耳機 － Galaxy Buds FE

另外一款與手機、平板一同登場的 FE 系列新品，就有 Samsung 歷來最實惠的無線耳機 Galaxy Buds FE，其支援藍牙 5.2、觸控操作，最重要是支援了無線耳機大熱的 ANC 主動降噪功能。除此之外，Samsung 方面還相當強調它內置了三個咪高峰作收音，可以大大提升通話質素。

Galaxy Buds FE 同樣將在 10 月 11 日上市，有深灰色和白色兩種顏色可選擇，售價僅為＄898，與市場上類似產品大大拉近距離。