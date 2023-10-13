華為Mate60 Pro+使用心得　機身寬手感順滑　性能流暢不輸旗艦機

要說機圈話題度最高的手機是哪款？iPhone 15和華為Mate60一定都有話說。大家也知道，在數碼圈，每年9月份，往往也被稱為「蘋果月」，一般蘋果新機都會選擇在這一時間段發布，由於手機自帶「流量」，以至於其他機型都被迫進入「低調」模式了。



不過今年算是個例外，華為Mate60系列在發布以來，可以說是出盡了風頭，而且到今天氣勢絲毫不減。不過說實話，作為華為最新的旗艦產品，華為Mate60系列價格不算便宜，對此也有不少用戶會很猶豫，畢竟體驗還是第一位的。

那麼作為首款搭載麒麟9000s晶片的華為Mate60系列，究竟有着怎麼樣的體驗呢？下面就把筆者兩周的使用體驗簡單和大家做一個分享。

+ 24

1、機身很寬，但手感順滑

華為Mate60 Pro+外觀到底好不好看，可以說每個人都有自己的看法。我自己對顏值要求倒不是很高，不過華為Mate60 Pro+只能說「不難看」，個人覺得華為Mate系列旗艦手機的顏值巔峰在華為Mate40 Pro，星環設計更和諧，主要凸起程度沒現在這麼大，模組面積也更小，後殼視覺會更平衡。

當然，可能也考慮到巨大相機模組會帶來明顯的突兀感，所以華為Mate60 Pro+機身下半部還換了一種材質，並用腰線進行分割，不僅增加了辨識度，看上去也更為和諧。

在手感方面，一方面，筆者非常喜歡它的屏幕弧度，微曲的設計手感很好，中間過渡銜接順滑，拿握更舒服，同時由於屏幕曲率比較小，所以也沒有大曲率屏幕常見的偏色問題，同時顯示也更完整。

另一方面，筆者也確實不太習慣它的寬度。華為Mate60 Pro+機身不算厚，但寬度卻達到了78mm，事實上，大部分手機機身寬度都在76mm上下，78mm顯然並不是一個常規數據，簡單來說就是太寬了，單手握持比較費力。

注意，筆者的手不算小，但單手拿握依舊會有這樣的感受，如果你的手比較小，或是女孩子，建議你在換機時，最好還是去線下店提前摸一下，或者也可以考慮華為Mate60標準版。

2、能玩遊戲，開啟穩幀體驗更好

今年華為Mate60系列的發布比較突然，連個發布會也沒有，最初的版本在遊戲、拍照方面其實也存在一些小問題，好在經過多輪系統升級，眼下的華為Mate60 Pro+就算依舊不是「完全體」，但應該也相距不遠了。

我們知道，華為Mate60 Pro+搭載了自研的麒麟9000s晶片，在GeekBench 6中，華為Mate60 Pro+單核得分1303，多核得分4111；作為對比，搭載A17 Pro的iPhone 15 Pro Max，單核可以跑到2999，多核7301；搭載驍龍8 Gen2的小米13 Ultra單核可以跑到1898分，多核5373分。而在GPU方面，在3DMark Wild Life EXTREME測試中，華為Mate60 Pro+的得分1529，小米13 Ultra得分3427分，iPhone15 Pro Max得分4017。

這麼一看的話，在性能方面，麒麟9000s和主流旗艦移動平台還是存在一些差距的，但說到底還是差在製程上面，至於原因懂的都懂。

誠然，華為Mate60 Pro的性能表現稱不上完美，但麒麟9000s意義特殊，眼下也只是開始，未來才是重點。畢竟實現從「0」到「1」的突破永遠是困難的，一但有所得，那前路自然一馬平川。

值得一提的是，雖然華為Mate60 Pro+在峰值性能方面距離主流旗艦尚有距離，但如果只是日常使用的話，幾乎不會感受到明顯的區別。得益於全新的HarmonyOS 4，華為Mate60 Pro+流暢性要比很多Android旗艦更順滑，另外華為Mate60 Pro+也支持不少實用便捷的功能，如智感支付、超級中轉站、超級終端、隔空手勢等操作，主打一個「與眾不同」。

遊戲方面，面對《王者榮耀》《和平精英》等手遊，對華為Mate60 Pro+而言壓力確實不算大，高幀率也可以流暢遊玩。《原神》（極致+60幀），不開插幀的話，幀率波動要明顯一些，温度升高後，會有鎖幀的情況，當温度下降，幀率也會拉起；但開了插幀功能，15分鐘平均幀率也能跑到59幀，除了畫質有所下滑，流暢性表現還不錯。

最後：

總體來看，華為Mate60 Pro+的性能屬於夠用級別，大部分遊戲都能暢玩，但遇到高負載遊戲，比如像原神、星鐵這種在超高畫質和極限幀率都開啟的情況下，可能會吃力一些。不過華為Mate60 Pro+也支持開啟穩幀模式，在該模式下，遊玩高負載遊戲也能保持一個相對穩定的幀率。除了遊戲以外，日常使用上幾乎沒有壓力，整體表現也比較流暢。

除了外觀、性能外，華為Mate60系列在5G、相機、續航方面相較前代也都有所變化，特別是5G，可以說是「遙遙領先」。目前來看，華為Mate60系列在一些方面表現還不算特別完美，比較在意的可以等等下一代，但如果你只是日常使用，華為Mate60系列還是值得嚐鮮的。

延伸閲讀：老果粉要考慮換iPhone 15嗎？還是華為Mate 60 Pro 一文解決糾結

+ 24

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】