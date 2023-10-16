消委會無反相機評測｜現在一般人拍照都會用手機，但對於內容創作者/ YouTuber等等的用戶，手機的效果或者未如理想，定位較高一級的無反相機應該會更為適合。



近年相機廠商都加強了其產品的攝錄功能並以拍片為賣點，吸引了不少經常拍攝Vlog視頻日誌的用家選購。（AI 製圖）

然而無反相機的選擇眾多，不知要從何入手？消委會在今個月的《選擇》月刊中就針對 8 部可換鏡無反相機進行評比，各位想買機拍 vlog 的可以參考一下。

消委會 8 部 vlog 用無反相機評測

今次消委會的可換鏡無反相機測試，由國際消費者研究及試驗組織統籌，委託歐洲的檢定中心進行測試和評審，涵蓋8款可換鏡頭相機套裝，包括入門、中階及高階型號，除了主機本體還有一支套裝 Kit 鏡，售價由 $5,280至 $21,990。👇👇👇

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報告對 Canon 的 EOS R8 有相當高的評分，它的機身淨重 519g、是被歸類至「輕量組」的唯一全片幅無反相機，總評分為 4.5 分；報告中對於 EOS R8 的畫質有相當高的評價，開機拍攝相片、影片的反應亦是所有測試機中最快，唯一缺點是拍攝影片時收音會略帶雜音。

與 Canon EOS R8 同組別、總評分數亦有 4.5 分的還有 Fujifilm X-S20，其在手動拍攝方面的分數較低，同時亦有相似的收音問題。👇👇👇

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評測涵蓋型號太少、參考價值稍減？

不過細看消委會今次刊出的報告，會發現只得 8 個相機型號作比較有略嫌不足，尤其報告中有提到測試的樣本主要購自歐洲，故有可能使報告中涵蓋的品牌及型號並不十分全面，當中於香港市面有售的只有 Canon、Fujifilm、Panasonic 三個品牌，而在香港有相當人氣、同樣以 Vlog 為主力定位的 Sony 機卻一部都未有納入測試當中。

例如話題性十足的 Sony ZV-E1，就相當符合今次的測試定位，但就未包括在測試報告當中

但在另一方面，消委會亦有提到不同組別／類別樣本的規格都不同，測試表現亦各有不同，整體而言，價格較高的樣本之規格也相對較高，不宜直接比較。消費者購買時宜根據個人喜好、需要及習慣、是否已擁有合適的鏡頭等因素來作出選擇。