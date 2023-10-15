QR code 手機騙案｜二維碼 QR code，在日常的生活中十分常見，而且商戶們都相當積極地利用不同的利益吸引手機用戶掃碼，然而這些二維碼卻要小心處理，一不小心隨時可以導致巨額的財產損失。



內地女子貪小便宜掃碼、最終被騙 6 萬人民幣

據內地媒體報導，居於遼寧大連的一名劉姓女士，早前收到一個不明包裹，裡面有一塊搓澡巾和一個寫有「撕開有獎」的小信封，打開後有一個二維碼，掃描後原來是一個聊天群組的邀請。

遼寧大連的公安收到劉女士的報案，提醒市民不要輕易信任來歷不明的 QR Code（圖 江蘇新聞）

劉女士一進入群聊就收到了 20 元紅包，嘗到了一點甜頭之後，就在群組負責人的引導下下載了一個 Apps，據說只要垫資做任務就可以獲得獎勵，情況類似近年十分流行的刷單騙局。

而往後的發展亦與刷單騙局十分相似。劉女士起初充值了 400 元人民幣，很快就收到了 500 元的「獎金」；眼見真有金錢返還，又為了獲得更大的利潤，劉女士接連充值，累積儲值金額越來越大，前後共付出了 6 萬多元人民幣。然而所謂的獎金並未能成功提款，劉女士始知受騙，於是報警求助，目前案件正在調查中。

陌生郵包要小心、淘寶都有可能中伏？

專家提醒，所謂的「免費禮品」陌生速遞，其實都是騙子費盡心機、花樣翻新的詐騙手法。快遞裡面無論是哪種物品，都有一個共同的特點，那就是要求你掃碼進入群聊或是下載 App、登錄網站。

一旦掃碼，就等如半步走入騙子預備的騙局當中，除了上述案例的刷單騙局，亦有可能是利誘用戶投資的假網站；即使未有直接要求用戶投入資金，掃碼後又可能要用戶進行個人資料登記，這些輸入的資料落入不法人士之手，輕則將資料賣給大企業作營銷用途，重則有可能利用個人資料作進一步的詐騙。

在淘寶運來香港的快遞包裹上，有不少這類型的二維碼（網上圖片）

而隨著淘寶網購的興起，香港人接觸到這些可能載有危險連結的二維碼之機會大增，故各位讀者切記，千萬不要隨便掃描不明來歷的二維碼，另外在棄置貼有可疑標籤的包裹時，最好將二維碼（當然還有你的個人資料）塗掉，以免帶有「中獎」字眼的二維碼又令他人上當。