尿袋冒煙｜手機流動電池（俗稱「尿袋」、內地稱「充電寶」）在不少用戶的心目中，仍然是出門在外的必備科技產品，不少用戶更會「邊走邊充」，然而尿袋的使用安全一直被受關注，日前在廣州地鐵發生的一宗相關意外就再引起熱烈討論。



手機尿袋廣州地鐵車廂冒煙、有人嘗試用水滅火？

在 10 月 14 日晚，一段題為「廣州地鐵車廂冒煙」的影片在網上流傳，片中見車廂內煙霧彌漫、部份乘客走避，引人臆測是地鐵發生意外，後來查明為廣州地鐵 2 號線一列車卡上的乘客攜帶之流動電池突然故障冒煙，地鐵方面的工作人員已經迅速處理，事件中無人受傷。

片中見車廂內煙霧彌漫、部份乘客走避，後查明是流動電池突然故障冒煙（圖 微博）

廣州地鐵：行車時勿用

據說在流動電池冒煙時，有乘客冒險嘗試以水撲滅，然而此舉其實十分危險。須知道一般流動電池多以鋰聚合物為主要材料，而鋰遇上水份時會產生更猛烈的化學反應、分解成可燃的氫與助燃的氧，令電池發生猛烈爆炸。

鋰電池冒煙時切勿以水嘗試撲滅，後果可以十分嚴重（網上圖片）

故如遇同類型意外，應該盡量遠離，如果有必要阻止事態惡化，可嘗試以遮蓋物隔絕流動電池的氧氣來源。

廣州地鐵方面在事件後則指，乘客如帶備流動電池乘車，應注意保管，並在乘車過程中切勿使用流動電池，雖然驟聽與流動電池的使用初衷有點相違背，但站在列車安全的立場，廣州地鐵的說法還是有一定的依據。消委會選購／使用流動電池 7 大貼士

除了要注意散熱之外，香港用戶經常會忽略流動電池的不同安全事項。消委會在 2017 年時候曾經測試過當時市面上多達 30 款的流動充電器，當時報告中由專家香港城市大學能源及環境學院助理教授虞博士提供對電池選購及使用的貼士，到今時今日依然適用。👇👇👇