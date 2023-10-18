iPhone15屏幕烙印｜Apple iPhone 15 系列開售近一個月，仍然不斷傳出不同的「災情」，其中開始引起更廣泛留意的就有 iPhone 15 Pro 系列機種上出現的屏幕烙印。Apple 方面一直未有公開確認烙印問題真實存在，然而在即將實裝的 iOS 17.1 中，Apple 就加入了針對此問題的措施。



不止 iPhone 15 有烙印問題？

自 iPhone 15 型號推出以來，有零星報告稱新設備受到屏幕烙印的問題（圖 Apple Insider）

自 iPhone 15 型號推出以來，有零星報告稱新設備受到屏幕烙印的問題影響，讓屏幕長期殘留有舊的顯示內容。有人猜測這可能是 OLED 顯示屏的硬體問題，但據知除了 iPhone 15 系列機種之外，亦有 iPhone 13 Pro 和 iPhone 12 Pro 的用戶遇到了類似的問題，故亦有人質疑是 iOS 軟件方面導致相關問題。

在不久之前，Apple 就推出了 iOS 17.1 Public Beta Release Candidate、即已經準備實裝的版本，在發布說明中的最後一項中就提到「解決可能導致顯示圖像殘留(Display image persistence)的問題」，其實亦即間接承認了屏幕留印的問題存在，然而既然可以透過軟件更新解決，或者並非傳聞中所指的 OLED 硬件問題？

iOS 17.1 其他更新

除了屏幕烙印問題可能得以緩解之外，iOS 17.1 更新還順應民意補回一些舊功能，例如為系統加入舊版 iOS 的「三全音」鈴聲，為 Action Button 加入延長觸發啟動機制、減少在口袋中的誤觸。

有用家反映將 iPhone 15 Pro 放入口袋時，有可能誤觸新加入的 Action Button，於今個版本都有解決（圖 Apple）

另外 iOS 17.1 亦將有一些小 Bug 的解決，如修復一個可能導致 iPhone 鍵盤反應不佳的問題，又會提升 Crash Detection 功能於 iPhone 14、15 的準確度等等，如果覺得手上 iPhone 有操作不順的問題，iOS 17.1 亦是一個值得升級的版本。