香港5G儲值年卡實測，最平$50就有，Happy、MoreMobile、Lucky邊張最抵用？｜近期推出了不少5G儲值年卡選擇，有已推出一段時間的MoreMobile，亦有近期加入戰團的Happy及Lucky sim卡，最平50蚊就有10GB數據一年任用。究竟這些5G數據年卡表現如何？值不值得入手呢？



最近推出了不少本地5G儲值卡，而且大都是一年或以上使用限期的年卡，最平幾十蚊就可以用足一年，對於不少想節省電話費、想快又想平的用家而言，的確是不錯的選擇。今次記者就選擇三款近期大熱的5G儲值年卡，逐張實試，看看各卡的表現，以及各卡的優缺點。

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Happy 5G年卡：$60 11GB、$120 33GB、$160 66GB

Happy這張5G年卡，除了有data外，還有本地通話分鐘以及額外中國IDD通話，對於需要不時致電國內的用家，非常實用。而這一張卡主要是3HK的5G網絡，一般情況下至少都有60－100Mbps下載、20Mbps下載速度。雖然不算非常快，但仍比一般4G的儲值卡為好。而這張卡最平60蚊就可以有11GB，如果高用量亦可以選擇160蚊就有66GB，相信不是太高用量的用家應該都夠洗。加上有埋通話時間，就算選擇最貴的160蚊plan，每個月都只需$13.3左右，比起很多平價5G月費計畫便宜得多。

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Happy Telecom 5G儲值年卡

More Mobile 5G年卡：$99 38GB、$199 60GB、$299 100GB（2年）

已經推出近一年的More Mobile，已經不算是最抵玩的5G卡，雖然最低門檻都要$99 38GB，但接近流量比較下仍算比Happy便宜一點，而它亦有通話時間，可作本地通話之用。如果有需要較長時間或較多流量，最高有2年100GB的版本。除開都只是$12.4一個月，用來當數據副卡亦不錯。而它是使用csl的網絡，覆蓋程度亦算不錯。平均下載速度都有120－150Mbps下載、30Mpbs上載左右的網速，亦算有不錯的表現。

More Mobile 5G儲值年卡

Lucky2 5G年卡（只有數據）：$50 10GB、$75 20GB、$138 50GB（2年）

近期最近推出的5G年卡，而入門最平$50蚊就有，雖然只得10GB流量，但除開每個月只需要$3.8就可以養一個號碼，非常便宜！不過每個月只得不足1GB的流量，相信對很多人都不太夠用，比較合理相信是$75 20GB或$138 50GB的流量。網速方面，它因為都是以csl的網絡，表現與More Mobile差不多，平均下載速度都有120－150Mbps下載、30Mpbs上載左右的網速。不過這張卡最大的弱點便是只是一張數據卡，並沒有任何電話號碼，如果需要收SMS或打電話用，這張卡就不適合了。不過純粹只需要用來上網，這張卡的確是不錯的選擇。

總結：5G年卡應如何選擇？

暫時市面上主力這三款本地5G儲值卡選擇（如不計中港台三地神卡），如果需要有電話及數據，Happy卡的確是入門最合適的選擇；如果需要2年的5G卡，就可以考慮More Mobile的$299 2年 100GB數據；可是如果只是需要data的話，Lucky2算是最平兼表現不錯的選擇。