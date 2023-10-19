WhatsApp 一機多帳號｜WhatsApp 發展多年，現在已經是生活、工作上必備的通訊 Apps，直到今日仍有不少用戶需要帶兩部手機出外，就是為了同時兼顧私人／工作兩邊的 WhatsApp 帳號。不過這個麻煩的日子即將過去，因為 WhatsApp 即將加入傳聞已久的一機雙帳號功能。



WhatsApp 將加入一機雙帳號功能

WhatsApp 的母公司剛剛就宣布，WhatsApp即將推出全新功能，讓用戶能同時登入兩個 WhatsApp 帳戶使切換帳戶（例如工作和個人帳戶）變得更加得心應手，從現在起，用戶不必再逐次登出、攜帶兩部手機，或是煩惱用錯帳戶發送訊息的問題。

不過要使用 WhatsApp 的一機雙帳號功能，就需要用戶使用一部支援雙SIM卡的手機（雙實體卡或一實體+eSIM 皆可），設定方面與之前在網上流出的步驟相似，只要開啟 WhatsApp 設定，然後點擊名稱旁的箭咀，再點擊「新增帳戶」即可，用戶亦可以在個別帳戶中控制私隱和通知設定。

據官方稱，一機雙帳號功能將會在未來陸續更新到各用戶的 WhatsApp 當中，未用到的話就要耐心等待了。

必學 WhatsApp 一帳號多機「分身」功能

WhatsApp 今年的動作頻頻，補足了不少用戶敲碗已久的實用功能，除了以上的一機雙帳號功能之外，還有早前推出的一帳號多機功能，至此 WhatsApp 大大地提升了旗下用戶使用不同裝置接收訊息的彈性，可謂 2023 必學的 WhatsApp 功能之一👇👇👇