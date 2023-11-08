iPhone 15及15 Pro Max近期供貨已漸穩定，要入手不太難之下，相信不少果迷都已經將新機入手吧。換新機，當然第一時間考慮換新機殼、或不同的配件。今次記者就精選多款實用而漂亮鼇iPhone 15系列機殼及配件，好讓大家參考。



iPhone 15／15 Pro系列手機殼

AmazingThing Titan Neon Set

AmazingThing Titan Neon Set

擁有軍用防撞能力（US Military Standard MIL-STD-810H 516.8）的X-cushion Pro IV機邊設計，吸震能力超強，官方指就曾測試10呎跌下測試，手機仍然成為保護。而這一款式更利用德國特殊防變黃的物料，令用家用上一段時間不會變色。另外，它擁有DefendEdge III Lens Protection功能，同時為鏡頭提供保護。而這個機殼當然對應MagSafe功能，比起一般手機殼提供多達3倍吸力。

這一set同時連同多角度MagSafe支架及卡片套，方便大家收納最多3張信用卡／證件外，更可當作支架放在枱面使用。

售價：$268



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AmazingThing Titan Pro Mag Grip Ring Set

AmazingThing Titan Pro Mag Grip Ring Set

同樣擁有軍用防撞能力的機殼設計，官方指10呎跌落都可保護手機。同樣擁有3x MagSafe吸力外，配上MagSafe可旋轉式指環扣，不單扣在手指上使用時，更為穩固外，更可以扭出當作不同角度的手機支架使用，加上旋轉時份外順滑，手感一流。

售價：$258



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TORRAS UPRO Ostand Pro手機保護殼

TORRAS UPRO Ostand Pro手機保護殼

UPRO Ostand Pro擁有ShockMATT氣囊專利技術，以橢圓形邊角及蜂窩式氣囊結構，提供更高的承重力及碰撞力，其專利成功通過3000次8呎掉落測試，抗跌能力達2x軍用標準，而且更有不同的技術有助加強斜面的防撞力及後置鏡頭提供環繞式安全氣囊，增加緩衝效能。

而TORRAS UPRO Ostand Pro更擁有UPro kickstand專利支架設計。可 360度旋轉的隱環支架，更採用航天工程所使用的超硬7系鋁合金物料，不單擁有高強度及低阻尼特點，當作掛勾承重力十足，轉動時亦暢順。加上幾乎沒有突出感，手感非常舒適。而它更擁有Halbach-Magnetring專利技術，轉環更可兼容任何 MagSafe 配件，以及同時作無線充電。

售價：$318



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TORRII KOALA手機殼及掛繩

TORRII KOALA手機殼及掛繩

近期興iPhone機殼連掛繩，而這一款TORRII KOALA手機殼連掛繩，皮製機殼不單輕巧，而且保護性十足，而且手感十分出色。加上機背可以插入一張信用卡，亦都十分實用。機殼下方有一個S型扣，可以扣在掛頸繩上使用，同樣實用。

售價：$199



MOMAX CaseForm Roller

MOMAX CaseForm Roller

加入了專利360度旋轉支架是CaseForm Roller最大賣點，其360度旋轉支架除了可以讓用家自由調教支架的使用角度外，更可讓用家當作解壓道具，好玩又方便。手機殼本身亦用上了最高規格的物料打造，包括強韌的PC膠配合柔軟的TPU物料，加上機殼四角都加上了氣囊去緩衝和吸震，為用家帶來更強的保護。同時，手機殼都內置磁石，完美兼容所有MagSafe產品。Roller手機殼帶來了5種顏色，分別是黑色、藍色、鈦灰色、勇敢綠以及戀愛粉，必定有一款適合用家。

售價：$268



MagSafe充電池

Belkin BoostCharge Magnetic Wireless Power Bank 5K Stand

BoostCharge磁力無線行動充電器5K+支架提供高達7.5W無線充電，加上背面的多功能支架，可以為協助用家在充電同時一邊睇片一邊打機都沒有問題。它不僅支援iPhone 15無線充電，亦支援5W無線耳機無線充電。加上創新的技術確保磁力充電器安全地固定在手機上，而不用擔心掉落。

售價：$469



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MOMAX Q.MAG Minimal

MOMAX Q.MAG Minimal

只有掌心小型size的MOMAX Q.MAG Minimal MagSafe無線充電池，機身細細卻內置5000mAh的電池容量，而且可提供高達15W無線快充技術，如想找尋一個迷你size的無線充電池，的確是不錯的選擇。

售價：$148



MOMAX Q.MAG X

MOMAX Q.MAG X

Q.Mag X同樣擁有5000mAh高容量，而且它擁有超薄的機身，與iPhone 15機身厚度無異。而它更推出了2款配色，分別是酒紅色和寶綠色。酒紅色身為 Pantone挑選的2023年度顏色，最潮最型的選擇。

售價：$298



其他配件

MOMAX 1-Wallet

MOMAX 1-Wallet

如果想找一個可當作穩固手機支架，又可以當作卡片收納的MagSafe wallet，MOMAX 1-Wallet當然可作考慮之列。1-Wallet以高品質的純素皮革製成，超薄設計厚度雖然僅有8mm，但可讓用家收納3張信用卡。除了作為錢包，磁吸支架錢包還具有手機支架的功能。內置17顆強力磁石並兼容MagSafe 技術，可以輕鬆將手機堅固地固定在支架上。支架角度最大更可以去到180度，輕鬆調整以適應不同的場景。

售價：$138



Belkin BoostCharge Pro二合一快速無線充電 + 行動電源 10K

Belkin BoostCharge Pro二合一快速無線充電 + 行動電源 10K

如果想尋找更快的充電速度和更高容量的電池，BoostCharge Pro 二合一快速無線充電 + 行動電源 10K絕對是不二之選。提供高達20W輸出以及10000mAh電量，可為iPhone 15及Apple Watch提供快速充電，加上輕便易攜，非常適合旅行外出或戶外使用。

售價：$899



Belkin Connect Thunderbolt 4 Cable

如果想找一條質素好、售價合理的Thunderbolt 4線材，Belkin Connect Thunderbolt 4 Cable支援Thunderbolt 和 USB-CTM的電腦、智能手機、平板電腦等，而且它更擁有Thunderbolt 4 認證、兼容USB4、同時向下USB 3.2、USB 2.0 和 Thunderbolt 3，售價只在五百餘元，性價比高的選擇。

售價：$549

