小米14首發Qualcomm S8 Gen3｜在 Apple iPhone 每代都推出新晶片、將效能不斷提升的同時，Android 陣營就主要仰賴 Qualcomm 高通的 Snapdragon 系列處理晶片可以急起直追，而在稍早之前，Qualcomm 就舉行了年度發布會，帶來 2024 年的標杆之作 － Snapdragon 8 Gen3。而發布會中更公布了小米14將會是首發之一的旗艦手機，現身於發布會中！



Snapdragon 8 Gen3 效能提升 30％

雖然未有追趕 Apple 轉用 3nm 製程，但作為 2024 年 Android 手機的旗艦處理器，Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 的硬件規格亦不會太輸蝕，其內部採用新架構的 8 核心設計，全面升級至 64-bit，同時佈局亦由上代的 1+4+3 變成 1+5+2。

主要大核為 ARM 最新的 Cortex-X4 製作的「超級核心」，時脈達 3.3GHz，另外還有 5 x 3.2GHz 的 Cortex-A720 效能核心 和 2 x 2.3GHz 的 Cortex-A520 節能核心。

撇開太硬核的數據不談，Qualcomm S8 Gen3 的運算表現對比上代有 30％ 的提升，能效提升 20％，亦即用「更少的電力提供更強輸出」，是每次換代的經典套路。

8K240 高規格玩遊戲？

一如既往，S8 Gen3 上亦集成了 GPU，然而具體型號尚未公布，但據推測可能是 Adreno 750。官方聲稱在上一代的性能提升基礎上，再次提升了 25% 的性能，同時提高了25% 的能效。

雖然數據上 GPU 的提升似乎與 CPU 沒差太遠，但 S8 Gen3 勝在加入大量新技術支援，今代最關鍵的還有 Adreno Frame Motion Engine 2.0（AFMF），它是一種高度優化的幀生成算法，類似於 NVIDIA RTX 40 系列桌面和筆記本顯卡，理論上可以將幀率翻倍。有了它，你甚至可以體驗到 240fps 超高幀率的手機遊戲，當然前提是你的手機屏幕支持 240Hz 更新率。

再加上類似 DLSS、FSR、XeSS的遊戲技術，手機遊戲的解像度可以達到最高 8k － 8k240，這在桌面旗艦顯卡上才剛剛實現，在 2024 年的 Android 旗艦上竟然成為了標配了。

小米 Xiaomi 14 確定全球首發

有新處理器登場，各手機廠必然大搶「頭啖湯」，據 Qualcomm 方面透露，他們已與眾多手機廠達成了合作協議，當中包括 Asus、Sony、小米、Honor 與及大量的中國手機廠，預料未來數周就可見採用 S8 Gen3 的機種陸續發布。

而在眾多廠商當中，向來十分進取的小米就選定了 10 月 26 日舉行新品發布會，其總裁盧偉冰更是帶同即將發布的 Xiaomi 14 實機亮相 Qualcomm 的發布會，直接官宣小米 Xiaomi 14 將會是全球首個採用 Qualcomm S8 Gen3 處理器的手機系列。