小米正式發布 Xiaomi 14 系列｜在接近一整個月的「預熱」之後，小米在今日晚上（10 月 26 日）發布了旗下未來一年的皇牌旗艦手機 Xiaomi 14 系列，今代除了預告多時的全球首發 Qualcomm S8 Gen3 處理規格之外，Xiaomi 14 系列的新機種在機身設計、屏幕以及最多人留意的拍攝功能上面，都有相當大的提升。



Xiaomi 14 基本版 － 「越級對標」iPhone 15 Pro

今代的 Xiaomi 14 國內版本將會首次採用小米自研的小米澎湃 HyperOS ，但據悉暫時未會在國際版本中採用，再加上其功能未算相當驚豔，我們就將重點先放在新發布的手機身上；而即使是基本版的 Xiaomi 14，由於對比上一代的升級頗多，小米方面稱其可以 「越級對標」iPhone 15 Pro。

更乾淨的 4 色機身

在機身方面，今代 Xiaomi 14 提供 4 色選擇，分別為黑、白、青、粉，其中較為特別的是粉色機身採用了新版本的納米皮材質，而黑色則用上了絲絨磨沙玻璃。

今代 Xiaomi 14 的設計語言與上代有九成相似，不過細看之下可見一些細微更動，例如常見於機頂的紅外線收發在 Xiaomi 14 上消失，令中框望上去十分乾淨，但其實小米是將這方面的功能整合到機背的鏡頭模組之處，招牌的紅外線遙控功能健在。

Pro 級屏幕

Xiaomi 14 的屏幕在尺寸上對比上代的 Xiaomi 13 並沒有變化，但就轉用了最新的 C8 LTPO OLED 材質，在提升了解像度之餘，最高亮度亦達到了 3000nits；而由於 C8 LTPO 支援 1~120Hz 的可變屏幕更新率，其顯示質素對比 iPhone 15 Pro 的確有過之而無不及。

Leica 認證三鏡頭

至於在拍攝能力方面，由基本版的 Xiaomi 14 已經可見有相當大的升級，小米方面除了將上代 Pro 機中被受好評的 75mm 長焦微距鏡頭帶到 Xiaomi 14 身上，其主鏡頭就是真正升級賣點所在。

Xiaomi 14 的主鏡頭為 Leica Summilux 鏡頭，改用了全新的光影獵人900 感光元件，尺寸大達 1/1.31”，同時間支援最大 F1.6 光圈，隨手拍攝都已經有十分強橫的輸出。

Xiaomi 14 Pro － 刷新手機攝力頂峰

Xiaomi 14 的確從規格、功能上達到了 Android 手機的高階位置，然而比其更高級的 Xiaomi 14 Pro 尚在後頭，而且更以 Xiaomi 14 為基礎，再上試更強勁的功能與設計。

全等深微曲屏 + 小米龍晶玻璃

在此前的流出中，有指 Xiaomi 14 Pro 同樣會採用平面屏幕，但小米在正式發布時就指出 Xiaomi 14 Pro 的屏幕為「全等深微曲屏」，機身四邊都有著曲邊處理，在正面望去尤如一個極窄邊框的平面屏幕，但將 Xiaomi 14 Pro 拿上手就可以感受得到曲邊機身的圓潤感覺。

另一方面，小米又在 Xiaomi 14 Pro 上加入了自家研發的新強化玻璃，取名為「龍晶玻璃」，據說保護力更勝華為的昆侖玻璃 2 代。

3 鏡 4 焦段 + 1024 級光圈調節

Xiaomi 14 Pro 的拍攝系統，超廣角鏡及長焦鏡都與基本版相同，較為特別的是主鏡頭在採用光影獵人900 感光元件之餘，最大光圈達到 F1.42，最大感光量達到上代的 127%，而更為強勁的，是小米首次在手機鏡頭加入其實為 1024 級的光圈大小調整功能，由於控制精細度極高，小米方面稱之為「無級可變光圈」。

可變光圈的作用主要在於讓用戶可以有更多手段掌握拍攝時的進光量、散景等等元素，另外亦可以在拍攝影片時兼顧快門速度、以提供更具電影感的片段。

Xiaomi 14 Pro 鈦金屬特別版

今次的小米 Xiaomi 14 發布會，竟然還有「One More Thing」，就是 Xiaomi 14 Pro 的鈦金屬版本，雖然是緊隨 iPhone 15 Pro 系列後面推出，但小米方面就沒有表示任何「致敬」之意，反而在機身上花了更多功夫以證明 Xiaomi 14 Pro 鈦金屬特別版可以做得比 Apple 更好。

Xiaomi 14 Pro 鈦金屬特別版的內裡配置與普通版的 Xiaomi 14 Pro 沒有兩樣，主要分別在於機身外在物料，其中當然有鈦金屬機框，而小米方面除了強調鈦金屬的強度、抗腐蝕特性之外，又指特別為其加入防指紋塗層，明顯就是針對 iPhone 15 Pro 的缺點做文章。

而除了中框為鈦金屬，Xiaomi 14 Pro 鈦金屬特別版的前後玻璃皆為小米龍晶玻璃，進一步提升手機的堅固耐用度。

小米 Xiaomi 14 系列中國版本售價

Xiaomi 14 提供 4 個儲存版本，售價分別為：

8+256GB ￥3999

12+256GB ￥4299

16+512GB ￥4599

16GB+1TB ￥4999

Xiaomi 14 Pro 提供 3 個儲存版本，16GB+1TB 另有鈦金屬特别版，售價分別為：

12+256GB ￥4999

16+512GB ￥5499

16GB+1TB ￥5999、鈦金屬特别版則為 ￥6499