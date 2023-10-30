手機App侵權｜智能手機、尤其是 Android 手機，因為系統更自由而衍生不少漏洞，而在中國內地市場，由於缺少 Google 的把關以及擁有自己的軟件生態，手機用戶面對的威脅就更為複雜。最近中國工信部就公開報告，指 22 個 Apps 侵害用戶私隱。



22 個 Apps 侵害用戶私隱、如不改善會依法處置

中國工業和信息化部（工信部）日前發布 2023年第6批「關於侵害用戶權益行為的APP（SDK）」通報。工信部表示高度重視用戶權益保護工作，依據中國大陸的《個人信息保護法》、《網絡安全法》、《電信條例》、《電信和互聯網用戶個人信息保護規定》等法律法規，持續開展 APP 侵害用戶權益專項整治行動。

工信部組織第三方檢測機構對群眾關注的在線影音、網上購物等移動互聯網應用程序APP及第三方軟件開發工具包（SDK）進行檢查，發現當中 22 款存在侵害用戶權益行為，故予以通報；工信部又指今次通報的 Apps 需要按有關規定整改，不然將依法進行相關處置工作。

👇👇👇按圖放大看工信部 22 款侵害用戶權益 Apps 清單👇👇👇

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記者實測：多個平台未下架相關 Apps

今次工信部通報的 Apps 大多數只在中國大陸的第三方 Apps 市場上架，香港用戶可能會經微信、網頁廣告等渠道接觸並下載，由於今次工信部的通報暫時屬「警告」性質，據記者搜尋結果，這些 Apps 仍大量在不同的平台可供下載，即使往後被勒令下架，要完全杜絕這些 Apps 流通難度頗大。

值得留意的是，由於這些 Apps 即使被定性為侵犯權益，但本質上並未有「病毒」級別的行為，頂多也就是收集過多個人資料以用作廣告推送用途，現階段仍只能靠用戶刪除這些 Apps。