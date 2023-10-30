小米雙11｜眨眼來到年尾，一年一度「雙11」又臨近！本港近年都有不少品牌響應這個消費節慶，大推不同優惠清貨，而向來以性價比著名的小米亦將由 10 月 31 日起一連兩星期推出雙11優惠，除了老本行手機有優惠，其他周邊智能產品、家電等等的減價幅度就更為吸引。



今次小米雙11的優惠與往常一樣玩法多多，除卻不少限時、限量、需要用戶搶的優惠之外，還有幾組優惠值得各位米粉留意。

1. 雙11搶先購、落＄50 訂即享近半價優惠買家電

由即日起至10月31日 19:59期間，用戶可以在 mi.com 以 $50 率先預訂，即可以於 10 月 31 日晚上 20:00 至 11 月 1 日晚上 23:59 支付餘額，用多於 5 折的價格訂購以下幾款小米生態鏈產品，當中就包括米家掃拖機械人、吸塵機、洗地機等大熱產品👇👇👇

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餘額更可參與「雙11」期內（10月31至11月13日）購物獎賞活動，若顧客忘記支付尾數，活動結束後，訂金會全數退還顧客。

2. 每日限量秒殺

活動期間，每日早上 10:00 至晚上 11:59 在 mi.com 限時搶購多款特價產品，每日的種類及數量均有不同，除了米家電器之外，手機、平板都包括在秒殺優惠產品當中👇👇👇

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3. 多款精選生態鏈產品全渠道發售

除了在小米官網 mi.com 訂購，小米今年的雙 11 優惠亦在線下其他渠道推廣，折扣力度都相當不俗，不喜歡網購的用戶可以多留意👇👇👇