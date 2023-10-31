Apple M3晶片搭載！全新MacBook Pro減價登場、追加太空黑新色

撰文：蔡浩騰
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Apple M3 MacBook Pro 發布｜Apple 今日（10 月 31 日）舉行了《Scary Fast》發布會，一如傳聞帶來了全新的 M3 處理器系列新作，同時亦帶來了搭載新版本處理晶片的 MacBook Pro 系列機種。

《Scary Fast》發布會是近年罕有於美國時間晚上開始的 Apple 新品發表活動，雖然只是在產品線上作處理硬件層面的換代，但 Apple 今次的發布影片主題揉合了萬聖節主題，令一向較硬核的 Mac 發布會顯得格外有趣。

全新 Apple Silicon M3 處理晶片

言歸正傳，今次發布會的重點，在於 Apple 一次過發布了旗下 Apple Silicon 處理晶片系列的最新力作 － M3 系列，而且一次過帶來了 3 個不同階別的型號，從入門至最強型號分別為 M3、M3 Pro 以及 M3 Max，是首次於電腦專用的晶片上採用 3nm 制程（手機方面的 3nm 則是用在 iPhone 15 Pro 系列上的 Apple A17 Pro 晶片）。

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除了 3nm 製程之外，在技術上 M3 系列晶片加入了兩大新賣點，其一為「Dynamic Caching」動態記憶體分配技術，讓 M3 的動態記憶體根據任務實際需要即時分配，克服了傳統 CPU 架構的缺點，令 GPU 的使用更具效率。

另一樣就是業界人士期待已久的硬件 Ray Tracing 光線追蹤，可以讓搭載 M3 晶片的電腦提供即時運算的高質 3D 遊戲畫面。

除了這些共通的進步，M3 系列的 3 款晶片對比前代都有不俗的速度提升，簡列如下：

－ M3 的 CPU 效能較 M1 提升 35%、較 M2 提升 20％

－ M3 Pro 的 CPU 效能較 M1 Pro 提升 20%

－ M3 Max 的 CPU 效能較 M1 Max 提升 80%、較 M2 Max 提升 50％

換代追加全新「太空黑」 MacBook Pro

而有新的 Apple Silicon 處理晶片，當然就有新的 Mac 機型登場，首先更新的就有 Apple MacBook Pro 系列當中的 14" 及 16" 型號，14" 版本可以選配 M3 全系列晶片，即使是最入門的版本都已經較先前同尺寸的 M1 型號快上60%，而 16" 的定位則較為高階，規格以 M3 Pro 起跳。

M3 系列的新版本 MacBook Pro 採用對比前代更光的 Liquid Retina XDR 屏幕，M3 版可以支援額外2 個外置屏幕輸出，而 M3 Max 更可以一口氣接駁多 4 個外置屏幕使用。
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除了更快的處理能力，Apple 在更新 MacBook Pro 產品線的同時亦加入了最新的「Space Black」太空黑機身顏色選擇，是比此前的太空灰更深遂的黑色。

M3 版本 MacBook Pro 減價上市？？

Apple M3 晶片新版本 MacBook Pro 由即日起可以預訂，11 月 4 日正式公開發售，而令人驚喜的，是搭載 M3 版本的 MacBook Pro 雖然擁有更強的性能，但整體起步價格卻向下調整！

以最入門版本的 MacBook Pro 14" 為例，Apple 官方定價為＄12,999，對比 2023 年頭的更新的 14" MacBook Pro 大減＄3000 － 不過 13" 的 MacBook Pro 的入門定位似乎在今後將被 14" Macbook Pro 取代，故整體 MacBook Pro 產品線的入門價格其實是有增無減。

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