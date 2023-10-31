Apple M3 MacBook Pro 發布｜Apple 今日（10 月 31 日）舉行了《Scary Fast》發布會，一如傳聞帶來了全新的 M3 處理器系列新作，同時亦帶來了搭載新版本處理晶片的 MacBook Pro 系列機種。



《Scary Fast》發布會是近年罕有於美國時間晚上開始的 Apple 新品發表活動，雖然只是在產品線上作處理硬件層面的換代，但 Apple 今次的發布影片主題揉合了萬聖節主題，令一向較硬核的 Mac 發布會顯得格外有趣。

全新 Apple Silicon M3 處理晶片

言歸正傳，今次發布會的重點，在於 Apple 一次過發布了旗下 Apple Silicon 處理晶片系列的最新力作 － M3 系列，而且一次過帶來了 3 個不同階別的型號，從入門至最強型號分別為 M3、M3 Pro 以及 M3 Max，是首次於電腦專用的晶片上採用 3nm 制程（手機方面的 3nm 則是用在 iPhone 15 Pro 系列上的 Apple A17 Pro 晶片）。

除了 3nm 製程之外，在技術上 M3 系列晶片加入了兩大新賣點，其一為「Dynamic Caching」動態記憶體分配技術，讓 M3 的動態記憶體根據任務實際需要即時分配，克服了傳統 CPU 架構的缺點，令 GPU 的使用更具效率。

另一樣就是業界人士期待已久的硬件 Ray Tracing 光線追蹤，可以讓搭載 M3 晶片的電腦提供即時運算的高質 3D 遊戲畫面。

除了這些共通的進步，M3 系列的 3 款晶片對比前代都有不俗的速度提升，簡列如下：

－ M3 的 CPU 效能較 M1 提升 35%、較 M2 提升 20％

－ M3 Pro 的 CPU 效能較 M1 Pro 提升 20%

－ M3 Max 的 CPU 效能較 M1 Max 提升 80%、較 M2 Max 提升 50％

換代追加全新「太空黑」 MacBook Pro

而有新的 Apple Silicon 處理晶片，當然就有新的 Mac 機型登場，首先更新的就有 Apple MacBook Pro 系列當中的 14" 及 16" 型號，14" 版本可以選配 M3 全系列晶片，即使是最入門的版本都已經較先前同尺寸的 M1 型號快上60%，而 16" 的定位則較為高階，規格以 M3 Pro 起跳。

M3 系列的新版本 MacBook Pro 採用對比前代更光的 Liquid Retina XDR 屏幕，M3 版可以支援額外2 個外置屏幕輸出，而 M3 Max 更可以一口氣接駁多 4 個外置屏幕使用。

除了更快的處理能力，Apple 在更新 MacBook Pro 產品線的同時亦加入了最新的「Space Black」太空黑機身顏色選擇，是比此前的太空灰更深遂的黑色。

M3 版本 MacBook Pro 減價上市？？

Apple M3 晶片新版本 MacBook Pro 由即日起可以預訂，11 月 4 日正式公開發售，而令人驚喜的，是搭載 M3 版本的 MacBook Pro 雖然擁有更強的性能，但整體起步價格卻向下調整！

以最入門版本的 MacBook Pro 14" 為例，Apple 官方定價為＄12,999，對比 2023 年頭的更新的 14" MacBook Pro 大減＄3000 － 不過 13" 的 MacBook Pro 的入門定位似乎在今後將被 14" Macbook Pro 取代，故整體 MacBook Pro 產品線的入門價格其實是有增無減。