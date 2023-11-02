VERTU 手機｜近 2 年不同的科技概念崛起，例如「Web3／區塊鏈」、「人工智能」等都是熱門名詞，而多年來以奢華為主力定位的品牌 VERTU，就以此兩方面的技術為基礎開發新的智能手機，並在 11 月 1 日乘著香港 Fintech Week 之勢進行發布會，帶來這部科技與奢華結合的手機新作 METAVERTU2。



METAVERTU2 極奢外型用料、＄33100 只是起步價

VERTU 的出品一向以用料上乘為主，今次的 METAVERTU2 自然也不例外，《香港01》科技玩物記者在 VERTU 的發布現場短暫試玩過 METAVERTU2 的實機，其機身上的金屬物料主要為與瑞士高級腕錶同等的316L 精鋼，上手感覺十分堅固，但亦重量十足。

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METAVERTU2 理論上支援用戶無限向上訂製，在機身的基礎上加入各種頂級稀有皮革、稀有金屬和珍貴寶石，但當然與其售價掛勾。目前 METAVERTU2 共有 4 款不同的機身版本選擇，最平價的碳纖機背版本已經要價港幣＄33100 起，而另外 3 種不同顏色的鱷魚皮機背版本，定價更高達＄53100 起。

METAVERTU2 外表奢華，但內裡的處理器用料與一般的旗艦手機沒有甚麼不同，例如 2023 年旗艦機經常見到的 Qualcomm S8 Gen2 處理晶片、6.78" AMOLED 屏幕等等，內置的系統亦是 Android 系統。

但賣數萬元一部， VERTU 亦極力加入不同的軟件配套，以令 METAVERTU2 與一般 Android 手機不同，首先它的定位是一部結合 Web3 及 AI 兩大概念的機種，這兩方面當然有其配套。

區塊鏈 Web3 + 人工智能應用

在 Web3 方面， METAVERTU2 內就預載了自己的加密貨幣錢包《Value》，另外在一般的 App Store 之外又安裝了 App Store 方便用戶下載區塊鏈相關的應用。

但對比起 Web3，2023 年尾更為炙手可熱的科技要點當然就落在人工智能方面。VERTU 方面就指出METAVERTU2 內置了雙 AI 模型，大模型主力根據網絡上現存的大數據作出分析，有著巨量的知識和信息儲備；而小模型則僅在本地運行，通過分析手機中的個人數據，例如聊天記錄、生活習慣、工作文件等，做好個人標籤，以養成與使用者信息更同步、語言風格更相似的交互模型。

在一般應用方面，METAVERTU2 就加入了多個人工智能助手，它們的功能大同小異，但就擁有各自的訂制語氣，例如「AI伴侶」，或是形同管家的「Alfred」等等，用戶除了可以與它們聊天，亦可以對他們作出語音指令，例如安排日程等等。

當然，以目前的技術，AI 還無法滿足所有人類的需求，作為一直以服務著稱的 VERTU，METAVERTU2上依舊搭載了私人助理按鈕，一鍵切換真人與 AI 管家。

嶄新三系統設計

對一般用戶而言（雖然會用幾萬元買手機都不一定是一般用戶了），Web3、人工智能在日常未必實用，但 METAVERTU2 就加入了手機界罕見的三系統設計，其實即類似多用戶設定，用戶可以設定以不同的指模或密碼進行主系統以及 2 個副系統，分別為「Meta Space」及「偽裝系統」。

三個系統的介面與功能其實大同小異，不過只有主系統支持 Apps 雙開，而另外兩個則可以登入一個 App 帳號，然而一部手機上已經可以登入總共 4 個帳號，應該已經十分足夠，而三個系統之間互不干擾，亦可以做到生活／工作區間以及保安之用途。