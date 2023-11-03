手機輻射殺精｜近年智能手機使用率大增，對精子質素的影響備受關注。瑞士日內瓦大學最新發表一項全國性橫截面人口研究，發現高頻度使用手機與精子濃度和總精子數量降低有關。



手機使用與精子質量之間的關聯性

瑞士日內瓦大學是次的研究收集了 2886 名 18 至 22 歲瑞士男性的資料，發現每天使用手機超過 20 次的男性，其精子濃度及精子總數平均比每週使用手機不多於 1 次的男性低 21% 和 22%。

男士用得較多手機，精子質量會下降？（網上圖片）

經過校正其他生活習慣影響後，結果顯示手機使用頻率愈高，精子濃度及精子總數愈低。不過，這些研究是基於個人自我報告的數據，僅能表示關聯性，無法確定因果關係。

手機輻射如何影響男性生育能力仍不明確

儘管結果顯示高頻手機使用與精子質量下降有關，但手機輻射如何影響生育功能的確切機制仍有待釐清；可能的原因包括增加睾丸溫度、影響腦下垂體、性腺軸、引發氧化壓力等。

瑞士日內瓦大學生殖醫學中心主任 John Smith 指出:「我們需要更多前瞻性研究，以準確量度手機輻射暴露，從而確立其對男性生育力的影響。」

手機放褲袋最大影響？研究結果：沒直接關係

研究亦發現大部分受訪男士會把手機放在褲袋，但手機的擺放位置與精子質量並無顯著關聯。除了手機使用習慣，其他生活方式如吸菸、飲酒等也會影響精子質量。社會各界需持續監察科技發展如何影響公眾健康。