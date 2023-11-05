洗碗機使用3大誤區｜洗得不乾淨只因不識用？碗碟擺位原來好重要

洗碗機使用3大誤區｜想簡化每日洗碗的繁瑣步驟，洗碗機似乎是不錯的選擇。但是部分消費者發現洗碗機的清潔效果並不理想、洗不淨碗碟。

究竟是洗碗機功能有問題，還是使用方法出了差錯？今天為大家揭開洗碗機使用的3大誤區。



誤區一：洗碗機只適合洗淨西餐廚具？

部份消費者認為洗碗機只適合輕油的西式餐具，無法洗淨中式重油餐具。原來，洗碗機可利用高壓水流和提高水溫的功能來移除油脂，完全能應付各式餐具。不必因為飲食習慣不同而放棄洗碗機。

誤區二：不必固定擺放碗碟位置？

隨意放置碗碟會造成洗碗機清洗不均。洗碗機是透過定向噴射高壓水流清洗碗碟的。如果阻擋了水流，就會造成死角，影響清洗效果。使用者需要依照說明書，固定碗碟擺放位置。

誤區三：所有洗潔劑都適用？

選擇錯誤的洗潔劑也會大大影響洗碗機的清洗效果。因為一些洗潔劑的成分及溶解能力並不適合洗碗機。消費者需要按照洗碗機的建議，挑選專為洗碗機設計的洗潔劑。

消委會洗碗機 12 個使用貼士

洗碗機是近年十分熱門的新興家電，除了以上 3 大誤區，香港的消委會亦曾在評測不同型號產品之餘提供了多達12 個使用洗碗碟機的貼士，只要用得對，不只能省卻後多功夫，碗碟也會清洗得更乾淨。👇👇👇