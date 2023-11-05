千多元手機也有好選擇　vivo、Redmi、OnePlus這3款手機性價比高

許多消費者在購買機型時都把重心放在了攝像頭、晶片、內存等性能配置上。然而，手機的顏值也是很重要的衡量標準，一部精心設計的手機會吸引全場的目光。我們今天就來推薦三款顏值超高的千元機型，每款都能帶來驚喜、



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1、vivo Y100

我們最先推薦的一款產品，是本周剛剛開售的vivo Y100。該機以提升產品質感為設計理念，琉雲青的配色靈感源自中國傳統文化中的「琉璃」，它採用了旗艦級別的3D雙曲面玻璃後蓋，使得整個手機外觀通透亮麗。後蓋內部的精美紋理是通過納米激光直寫光刻機所實現的微米級光刻技術，其在不同的光線環境下都能散發出迷人的光芒。

翻到手機正面，vivo Y100採用了千元價位段少見的OLED曲面屏幕，支持120Hz自適應變速高刷，局部激發亮度高達1300nit，在高亮的戶外場景下也能看清畫面內容；四周邊框在創新工藝的加持下有效縮減，告別「千元機都有大下巴」的固有觀念。

不僅顏值出眾，vivo Y100的其他配置也很出眾：驍龍695處理器搭配最高12GB+512GB內存以及內存融合3.0技術能實現12GB+12GB的超大運存效果，同時保活數十款應用；6400萬像素的OIS主攝夜景拍攝出色，拍人像更美麗；IP54級別防塵防水讓手機更加結實耐用。

2、Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 Turbo在顏值方面有着不錯的提升，其採用了極簡美學搭配潮流小立邊，不僅好看，握感還很舒適；整機厚度控制在7.9mm，僅重181g，三分精緻加上七分輕薄，就打造出了這麼一款十分優雅的性能「小金剛」。

Redmi Note 12 Turbo還保持了小金剛品質，通過4大維度品質測試，擁有9項全面結構防護，支持48個月久用不卡。此外，Redmi Note 12 Turbo搭載5000mAh電池，續航無憂；立體雙揚聲器、X軸線性馬達、紅外遙控功能一樣不少。

3、一加 Ace 2

隨着雙十一期間的大額優惠，筆者非常喜愛的一款中端機型一加 Ace 2售價也降到了2000元以下。該機採用了「黑洞靈感美學」設計。黑洞代表着未知與探索，影像模組層次感十足，邊緣銜接玻璃的部分還採用了流線設計，讓過渡更加平滑。

其他配置方面，一加 Ace 2搭載了第一代驍龍8+（滿血版），輔以UFS3.1、LPDDR5X的存儲、內存配置，遊玩市面上大多數手遊都毫無壓力；影像方面索尼IMX890大底主攝支持OIS光學防抖，憑藉着主攝大底、高像素的優勢也能拍攝出遠處的畫面。

你還有什麼顏值很高，價格優惠的手機推薦嗎？

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