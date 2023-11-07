張學友演唱會2023香港站 加場搶票攻略！11.8 加場公售 6大購票攻略 附連結｜張學友演唱會2023香港站將會在12月舉行，重回紅磡體育館舉行名為「張學友演唱會2023香港站｜60+世界巡迴」將在12月13日－12月26日原本只演出10場，但因為大為熱賣，一出即售罄。決定再加8場跨年演兇。11月8日加場公售想成功搶購一定要留意以下攻略。



張學友世界巡迴演唱會終於回到香港了！2023年尾橫跨聖誕節的演唱會正式展開，各位樂迷又要搶飛了！今次張學友決定加場於紅磡香港體育館舉行，加多8場（合共18場），fans們當然要留意公售日期搶購！公售日期為11月8日，早上10時起於Ubtrix上開售，fans們沒理由會錯過吧！

張學友世界巡迴演唱會 2023 直購連結（11月8日早上再更新）👉 直購連結、連結2

張學友世界巡迴演唱會 2023 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「張學友世界巡迴演唱會 2023 」座位表及門券價錢等資訊，$1280、$980及$588。

張學友世界巡迴演唱會 2023 演出日期

張學友世界巡迴演唱會 2023 演出日期為2023年12月10日至2024年1月4日，合共10場。

張學友世界巡迴演唱會 2023 公開發售資訊

張學友世界巡迴演唱會 2023公開發售時間，將是11月8日上午10時於Urbtix購買。

👇張學友世界巡迴演唱會 2023 座位表👇

而記者新Urbtix示範Eason購票流程，及其排隊系統，好讓大家熟知。👇👇新Urbtix 系統購票流程👇👇

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一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

張學友世界巡迴演唱會 2023 何時舉行？如何搶購？ 張學友世界巡迴演唱會 2023 即睇購買連結及心得 張學友世界巡迴演唱會 2023 於哪個場地舉行？ 香港體育館（紅館）舉行 張學友世界巡迴演唱會 2023 門券詳情？ 座位價格為$1280、$980及$580

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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張學友演唱會2023香港站 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入HKTicketing，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買「張學友演唱會2023香港站」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$680位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。