iOS 17災情超多　斷Wi-Fi、超耗電　用LINE截圖還會整張歪掉

近日不少iPhone用戶反應，自從手機更新了系統iOS 17之後，只要在LINE上編輯照片就會出現圖片歪斜的情況，有網友就表示截圖使用LINE的編輯功能，圈出圖片重點，按下傳送後，整張圖卻變成歪斜的照片，幾乎看不出原圖，讓網友相當傻眼，覺得好笑又好氣，不知道該如何解決類似情況。



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內行網友解答：LINE跟不上iOS 17

消息傳出，就有內行的網友出面解答，應該是在更新iOS 17後，Line還沒有跟上最新版的系統，所以才會造成LINE功能異常，出現錯誤顯示的情況。但該種情況沒有辦法自行解決，仍需等待LINE官方針對新版iOS17除錯並更新後，才能恢復正常。

近日，有不少網友反應，自從手機更新了iOS 17之後，只要在LINE上編輯照片就會出現圖歪斜的情況，有網友就表示在截圖之後，並使用LINE的編輯，圈重點後，按下傳送後，截圖卻變成歪斜的照片，幾乎看不出原圖，讓網友相當傻眼，好笑又好氣，卻也不知道該如何解決類似情況。

iOS 17問題多 網友回報災情：Wi-Fi斷線、電量狂掉、卡死

除此之外，不少人更新iOS 17後，許多災情陸續傳出，像是電量狂掉、卡頓感、手機網路連線不佳，以及最多人提及容易出現Wi-Fi速度慢、斷線等，近期蘋果釋出iOS 17.1，並沒有改善連線問題。

蘋果對此表示，將會在12月左右，推出新的版本iOS 17.2來解決連線問題。這段時間用戶若遇到連線問題，只能先把Wi-Fi先全部關閉，重新連接即可恢復正常，不過穩定度仍有待觀察。

「iOS 17」推出 創下聲量高峰

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「iOS 17」近三個月的聲量趨勢變化，可以發現，僅僅三個月，「iOS 17」的總聲量就來到26,270筆。

2023年9月19日iOS 17推出正式版時，聲量來到高峰4,487筆。隨著正式版推出，不少網友也紛紛分享各自遇到的災情與使用體驗，討論度居高不下。

近日，有不少網友反應，自從手機更新了iOS 17之後，只要在LINE上編輯照片就會出現圖歪斜的情況，有網友就表示在截圖之後，並使用LINE的編輯，圈重點後，按下傳送後，截圖卻變成歪斜的照片，幾乎看不出原圖，讓網友相當傻眼，好笑又好氣，卻也不知道該如何解決類似情況。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月04日至2023年11月02日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『iOS系統』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】