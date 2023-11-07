Android病毒太多？Google推「獨立調查」新制度、一眼即知App安全

Android 病毒新對策｜Android 手機系統沒錯是以自由見稱，然而其專用 App 下載平台多年來一直有不同的病毒、惡意程序偽裝上架，不單影響用家本身，Google方面亦大為頭痛，不過最近的最新措施或者會更有幫助。



Google Play 引入「獨立調查」機制

而在加強 Google Play Protect 等措施的同時，Google 近日就祭出新方法幫助保護用戶私隱及財產安全、推出「獨立安全審核」徽章制度，並以最有可能被黑客利用的 VPN 類型 Apps 著手。

VPN Apps 近年被視為保護用戶隱私和安全的關鍵工具之一，除了跨區之外，不少人會在處理敏感數據之前都會使用 VPN。

新加入的「獨立安全審核」徽章

而是次加入的「獨立安全審核」徽章，就表明了該 Apps 經過第三方獨立機構審核，共符合了移動應用程式安全評估（MASA）的標準，該標準涉及數據存儲、數據隱私、資料加密、身份驗證、對話管理、網絡通信、平台互動以及代碼質量等等方面。

比起單單用 Google Play 的自動化審查進行把關，新引入的獨立安全審核不僅提高了用戶對 VPN Apps 的信任度，還增加了透明度，使用戶能夠了解應用程式背後的安全措施。

暫得 3 個 VPN 得到徽章

是次的徽章制度首先在 VPN Apps 方面推行，而目前在 Google Play 上得到「獨立安全審核」徽章的暫時就有 Google One、NordVPN 及 ExpressVPN。

此外，還有其他擁有有效MASA證書但尚未獲得 Google Play 徽章的 VPN 應用程式，例如 Aloha Browser + Private VPN、Private Internet Access VPN、SkyVPN - Fast Secure VPN、Tomato VPN和vpnify - Unlimited VPN Proxy 等。這些VPN應用程式的詳細審核信息可以在相關目錄中找到。