淘寶買爛貨退全款「秘技」被彈西客所為不環保｜淘寶購物寄香港，由於要經集運，運費比貨價貴是常有的事，如果一開包裹發現貨品破爛就更難受。最近fb「淘寶開心share」有網民截圖分享心得：她在淘寶買了兩個透明膠樽，開箱卻發現兩隻都刮花了，客服原本只退半額6蚊，樓主反對安排，客服人員竟傳授秘技，照住後秒退全款！



買爛貨客服想退半額了數｜事主出動菜刀即獲退全款？

網民貼文表示：「買到兩個花咗嘅膠樽，勁無謂囉，本來話退$6，之後我話梗係唔啦，你哋自己睇對話啦。」原來事主向客服查詢，如對方付運費，可以寄回去安排退貨退款，客服反指只花沒破不影響使用，退6蚊問是否同意。事主正價買不接受瑕疵品，於是客服即教一招：「好的，你把它扔地上再踩扁，拍照發我，我給你僅退款（即只退款、不退貨）」事主則回覆雙腳無力，改用菜刀斬破，照做後果然馬上收到全額貨款。網民看到相片後笑言：「你把菜刀邊度淘有冇link，好似幾好用」（笑）

+ 1

這玩法淘寶由來已久

多數回覆都讚此招神奇長知識：「原來係要咁挽（玩）法，又學到野」亦有人說這情況在淘寶常出現：「上次買件T恤领口穿洞，拍照後客服也叫我剪爛就賠，好就剪俾佢睇，結果全退款」「 我試過買件衫嚟到係童裝咁貨不對辦（幫朋友買），佢叫我中間剪開左先退錢，我照剪」樓主說大陸淘寶銷售手法勁蠱惑，知道是香港買家、怕退貨麻煩會接受半額退款，她是資深買家才不會屈服。

+ 1

亦有網民認為25蚊買兩個樽還未計集運費，根本貴過在香港12蚊店買，且打破仍可使用的膠樽也極不環保，還覺得：「小小花都唔得 🤣樓主都係西客」認為此舉會影響香港人形象，事主則認為無論是買幾蚊個樽，跟買幾十萬手袋都無分別，爛貨就有權退是原則問題：「 你咁講就唔啱啦，你去hermes買個袋有瑕疵，你會唔會話唉算數啦？」還表示知道淘寶群很多人噪底，不喜歡看的人可以過主，否則會block人，也有不少網民同意事主做法並無不妥。

不知道各位如果淘寶買到爛貨，會否照事主的方法要求退款呢？

來源：facebook「淘寶開心share」群組