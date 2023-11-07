智能手錶怎麼選？除考慮名牌和功能外還要注意這幾點　一文教會你

隨着科技的進步和人們生活水平的提高，智能手錶已經成為了我們日常生活中不可或缺的一部分。從健康追蹤到運動輔助，智能手錶的功能越來越豐富，同時品牌和型號也日益增多。



雙11購物節即將來臨，你是否也在考慮為自己或家人朋友選購一款智能手錶？今天就來教大家如何在雙11前選擇好的智能手錶。

+ 31

品牌選擇：

Apple Watch作為智能手錶市場的領頭羊，Apple Watch憑藉其強大的品牌影響力和完善的應用生態，一直備受消費者青睞。最新的Apple Watch Series 7系列擁有更大的屏幕、更快的充電速度以及先進的健康功能，是Apple粉絲的首選。

除了蘋果手錶之外，最近國產手錶也在不斷的發力，而且功能上已經做的非常不錯了。這裏比較推薦的有華為的Watch GT系列以長續航和專業的健康追蹤為賣點，適合對續航要求較高的用戶。OPPO智能手錶，其表的硬件和軟件實力都非常不錯，綜合性能出眾，屬於高端表裏比較有性價比的品牌。dido智能手錶，主打各類健康功能監測，適合對健康功能需求比較強的用戶。

功能選擇：

對於智能手錶而言，最重要的就是功能了，對於手錶用戶來說，主要的功能有四大方面，這裏給大家簡單的科普下，大家可以按需購買。

健康追蹤：智能手錶的初衷是為了更好地追蹤我們的健康狀況。從心率監測、睡眠追蹤到血氧檢測，這些功能已經成為大多數智能手錶的標配。此外，一些高端型號還具備心電圖（ECG）監測和血壓測量功能。

運動輔助：智能手錶已經成為運動愛好者的最佳助手。無論是戶外跑步、室內健身還是水上運動，大多數智能手錶都能提供專業的運動模式和數據追蹤。此外，一些高端型號還支持GPS和NFC支付功能。

通知提醒：智能手錶能夠實時接收手機通知，包括來電、短信、社交網絡等訊息。這樣，您無需頻繁查看手機，便能隨時掌握最新訊息。

應用擴展：大多數智能手錶都支持第三方應用擴展，這樣您可以選擇適合自己的應用程序，提升使用體驗。

健康需求：

對於關注健康需求的消費者，智能手錶的選擇上應該更加的關注下列功能。

多功能健康監測：心率、睡眠質量、血氧、壓力水平等監測功能可以幫助您更好地了解自己的健康狀況。

專業運動模式：具備多種運動模式和詳細的數據追蹤功能，有助於您更好地記錄運動數據並制定合適的鍛鍊計劃。同時可以給你指導如何健康運動，避免運動損傷。

ECG監測：具備心電圖（ECG）監測功能的智能手錶可以幫助您更好地了解自己的心血管健康狀況。

血壓測量：一些高端智能手錶還具備血壓測量功能，方便您隨時了解自己的血壓情況。

運動需求：

對於熱衷於運動的消費者，智能手錶的選擇上應該更加的關注下列功能。

GPS定位：內置GPS模塊的智能手錶可以更好地記錄您的運動軌跡和距離。

防水防塵：具備防水防塵功能的智能手錶適合各種戶外運動，如游泳、潛水等。

耐久性：考慮到戶外運動的極端環境，選擇耐久性強的智能手錶更為可靠。

運動模式：針對不同運動類型提供專業的運動模式和數據追蹤功能，幫助您更好地記錄和分析運動數據。

價格因素

雙11購物節期間，各大品牌都會推出相應的優惠活動，您可以根據自己的預算和需求來選擇合適的智能手錶。一般來說，以下價格區間可供參考：入門級：價格在1000元以下，功能相對基礎，適合對智能手錶要求不高的消費者。中端：價格在1000-2000元之間，具備較為豐富的功能和良好的性能表現，適合大多數消費者。

延伸閲讀：小米手錶S3開賣就售罄 除外觀和功能吸引外 還有這強勁晶片

+ 16

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】