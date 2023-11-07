百老滙、蘇寧都推出雙十一優惠，由即日起至11月12、13日，每日都有限時產品折扣，包括電視、手提電腦、耳機、智能手機、Soundbar、空氣清新機、吸塵機、抽濕機等，優惠低至 2 折。想知每日有什麼抵買，即睇以下推介。



百老滙「開心會員祭」

由即日起至 11 月 13 日，百老滙推出「雙11開心會員祭」，每日中午 12 點更新限量優惠產品，包括雪櫃、手提電腦、空清機、家電、相機等，限量產品低至 2 折。今日 HITACHI 雙門雪櫃由 $6,880 減至 $2,888，同時購買電動牙刷、電鬚刨、飲水機買兩件即減 $100， 買三件即減 $200。

百老滙每日限量產品優惠

+ 6

蘇寧《寵愛自己雙十一》優惠

蘇寧由即日起至 11 月 12 日，推出《寵愛自己雙十一》優惠，網店各款家電低至 25 折。限量優惠產品包括 iPhone 15 Pro、Apple Watch Ultra 2、AirPods Pro 2、Marshall Stockwell ll喇叭、PS5 等。

+ 22

同時，只要使用 AlipayHK Ant Bank PayLater 支付，滿 $300 即減 $100；$2,000即減 $200、$5,000即減$500。而且透過 AlipayHK 於蘇寧門店消費單一交易購買指定類別產品滿指定金額，即享 $1,430 即減優惠：