慳電｜乾衣機、抽濕機、浴室寶消委會貼士｜消委會經常會測試和比較各類家電，當中有一項的測試結果是讀者非常關注，就是電器的耗電情況。消委會最新整合了 3 類家電的慳電方法，包括洗衣乾衣機、抽濕機、浴室寶，想減少電費開支，就要參考消委會分享的方法。



洗衣乾衣機｜乾衣前要做多步

洗衣的耗電情況大多比較一致，但乾衣模式的耗電量就要注意。消委會早前測試的結果發現，不同型號的洗衣機耗差異大，就算是同一機型，使用不同模式也會影響耗電量。日常可把衣物根據骯髒程度、物料去分類，再使用洗衣機說明書中的指示使用適合的模式。

部分洗衣機有冷水洗衣功能、節能程序，也有助慳電。如非必要，亦應等待洗衣物儲滿後，才一次過開機清洗。由於洗衣乾衣機最大的耗電情況是高溫烘乾時，因此一些手洗衣服可以先用高速脫水程序盡量弄乾，才使用高溫烘乾，以縮短烘乾時間，從而達到慳電效果。

👇👇消委會46款乾衣機規格比較👇👇

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抽濕機｜活用定時關機功能

經消委會的測試發現，抽濕機的最高和最低耗電相差可高達5倍。消委會建議選擇抽濕機時可參考其能源標籤的數據，如同一抽濕量下，能源效益較高即較慳電。另外，如會在睡覺前使用抽濕機的話，建議打開抽濕機的定時關機功能，以免長時間持續使用，增加不必要的耗電量。

👇👇消委會14款抽濕機評測👇👇

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浴室寶｜不同機型乾衣模式耗電量差參

同樣在消委會的測試中發現，不同型號的浴室寶，在乾衣15次後，耗電量相差1倍。想使用浴室寶又慳電，也應在乾衣時設定時間掣，以免長時間開啟暖風和乾衣功能。不使用時，最好也手動關機，減少待機時間，進一步慳電。部分的浴室寶設有壓縮機抽濕功能，可選擇只吹乾風，比只有吹暖風耗電更低。

👇👇消委會13款優缺比較乾衣電費差一倍👇👇